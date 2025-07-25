Погода на 25 июля / карта Укргидрометцентра
Погода в пятницу, 25 июля, не порадует жителей ряда областей –прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Однако на Левобережье все еще солнечно и без осадков.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Так, 25 июля в Украине ожидается переменная облачность. Ночью на крайнем западе страны, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, на Левобережье – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Ожидается, что ночью температура будет опускаться до +14...+19, на юге страны будет несколько теплее – +18...+23. Днем в западных и северных областях прогнозируют +25...+30, на остальной территории +28...+33. В большинстве южных областей и в Крыму местами сильная жара до +35.
Важно! Синоптики предупреждают, что 25 июля в западных областях днем грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине / карта Укргидрометцентра