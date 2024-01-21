Есть 2 сценария войны на 2024 год, – Дикий сказал, от чего зависит ход боев

По всей линии боевого столкновения продолжаются тяжелые сражения. В то же время продвижение украинских сил обороны в этом году будет зависеть от двух факторов.

Такое мнение 24 Каналу выразил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он спрогнозировал, ждать ли в ближайшее время перемен на фронте.

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По словам военного, возможность значительного продвижения ВСУ на фронте зависит от двух факторов. Один из них в руках Украины, а другой – нет.

Он убежден, что на 2024 год есть 2 разных сценария войны, в зависимости от того, какое решение примет Конгресс США.

Первый сценарий

Если после долгих переговоров все же будет найден компромисс между республиканцами и демократами, и хотя бы с марта возобновят военную помощь на уровне прошлого года, то Украина вряд ли станет в глухую оборону. Ей выгоднее будет вести наступление дальше, максимально уничтожать российскую армию и пользоваться окном возможностей, которое уже создала наша армия в 2023 году.

К тому же россияне сейчас ощущают острый дефицит личного состава и техники на линии боевого столкновения. Вражеская армия буквально изношена боями 2023 года. Самой острой проблемой для врага является техника, ведь ВСУ уничтожают ее быстрее, чем российский ВПК способен производить. Разница иногда бывает в разы и накапливается каждый месяц.

Поэтому россияне вовсе не уверены, способны ли они выдержать второй год такой войны. Напомню, им пришлось в 2022 году провести наибольшую мобилизацию после 1945 года, и результатом этого стало то, что в конце 2023 года они с гордостью говорят, что смогли лишь сдержать наше наступление,

– подчеркнул Дикий.

Сейчас россияне безумно гордятся, что смогли сдержать украинское давление, но далеко не уверены, смогут ли это повторить в этом году.

"Как только возобновятся поставки боекомплектов от США, нам нужно идти вперед, максимально их уничтожать. Но для этого нужно еще второе условие – кроме БК, нужны люди, и их должна мобилизовать Украина. Это тот фактор, который в наших силах", – объяснил военный.

Второй сценарий

Совершенно другой сценарий может быть, если в Конгрессе США не договорятся, вероятность чего сейчас совсем невелика.

Уже сейчас демократы и Джозеф Байден пошли на болезненные для себя компромиссы, но если республиканцы будут придерживаться призыва Дональда Трампа и не пойдут ни на какие уступки, а будут использовать ультиматумы, будут тянуть время до президентских выборов, тогда для Украины появится совсем другой сценарий.

Без американских БК единственная для Украины возможная стратегия на 2024 год – становиться в глухую оборону, закапываться, отбивать атаки, максимально перемалывать врага и ждать изменения ситуации.

Кроме того, придется мобилизовать не только людей, но и финансы, промышленность и максимально вкладываться в производство своего оружия. Делать это придется Украине в любом случае, убежден Дикий, но есть разница – делать это из расчета смены власти в США в 2025 году, или если помощь прекращается уже сейчас.

Я думаю, уже где-то к середине февраля станет понятно, какой из двух вариантов ждет нас,

– резюмировал Дикий.

Что происходит в Конгрессе США: коротко