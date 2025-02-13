Мобилизация 2025: как проходит базовая военная подготовка по новой программе

В феврале 2025 года в Украине вступила в силу новая программа базовой общевойсковой подготовки. В ней акцент будет сделан на психологической устойчивости.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Отмечается, что упражнения в программе были усовершенствованы представителями боевых подразделений, которые качественно уничтожают врага на своих направлениях.

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В ВСУ обновили программу базовой военной подготовки

В обновленной программе БОВП общая продолжительность обучения остается без изменений – 1,5 месяца с учетом предоставления рекрутам дней на отдых. 41 сутки будет отведено на занятия, 6 – на отдых и 1 – на административные вопросы. Общий объем подготовки составляет 372 учебных часа.

По словам Минобороны, среди ключевых нововведений обновленной программы БОВП:

внедрен так называемый "нулевой день"/день "перезагрузки" – речь идет об адаптации гражданского к военной среде

наращенное содержание психологической подготовки

изучение программного обеспечения "Крапива"

расширенный курс по домедицинской помощи

добавлена "маршевая" подготовка (физические тренировки) для формирования выносливости военнослужащих.

В Министерстве также отметили, что учебная программа включает усовершенствованные стрелковые упражнения из индивидуального оружия на короткие дистанции (бой в непосредственном контакте с противником до 100 метров) и на скорость, на что предусмотрено выделение дополнительных боеприпасов.

Также программа предусматривает подготовку по психологической устойчивости военнослужащих путем просмотров фильмов виртуальной реальности "Первый бой".

Программа БЗВП включает четыре основных блока:

ознакомительный курс – 8 часов

курс индивидуальной подготовки – 107 часов

обучение действиям в составе подразделения – 209 часов

комплексное тактическое занятие – 48 часов.

Отмечается, что по результатам успешного обучения военнослужащие получают сертификат и классную квалификацию по ВОС-100 "стрелок".