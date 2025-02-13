Мобилизация 2025: как проходит базовая военная подготовка по новой программе
В феврале 2025 года в Украине вступила в силу новая программа базовой общевойсковой подготовки. В ней акцент будет сделан на психологической устойчивости.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Отмечается, что упражнения в программе были усовершенствованы представителями боевых подразделений, которые качественно уничтожают врага на своих направлениях.
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В ВСУ обновили программу базовой военной подготовки
В обновленной программе БОВП общая продолжительность обучения остается без изменений – 1,5 месяца с учетом предоставления рекрутам дней на отдых. 41 сутки будет отведено на занятия, 6 – на отдых и 1 – на административные вопросы. Общий объем подготовки составляет 372 учебных часа.
По словам Минобороны, среди ключевых нововведений обновленной программы БОВП:
- внедрен так называемый "нулевой день"/день "перезагрузки" – речь идет об адаптации гражданского к военной среде
- наращенное содержание психологической подготовки
- изучение программного обеспечения "Крапива"
- расширенный курс по домедицинской помощи
- добавлена "маршевая" подготовка (физические тренировки) для формирования выносливости военнослужащих.
В Министерстве также отметили, что учебная программа включает усовершенствованные стрелковые упражнения из индивидуального оружия на короткие дистанции (бой в непосредственном контакте с противником до 100 метров) и на скорость, на что предусмотрено выделение дополнительных боеприпасов.
Также программа предусматривает подготовку по психологической устойчивости военнослужащих путем просмотров фильмов виртуальной реальности "Первый бой".
Программа БЗВП включает четыре основных блока:
- ознакомительный курс – 8 часов
- курс индивидуальной подготовки – 107 часов
- обучение действиям в составе подразделения – 209 часов
- комплексное тактическое занятие – 48 часов.
Отмечается, что по результатам успешного обучения военнослужащие получают сертификат и классную квалификацию по ВОС-100 "стрелок".