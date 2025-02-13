Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Зазначається, що вправи у програмі були удосконалені представниками бойових підрозділів, які якісно нищать ворога на своїх напрямках.

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В ЗСУ оновили програму базової військової підготовки

В оновленій програмі БЗВП загальна тривалість навчання залишається без змін – 1,5 місяці з урахуванням надання рекрутам днів на відпочинок. 41 добу буде відведено на заняття, 6 – на відпочинок та 1 – на адміністративні питання. Загальний обсяг підготовки складає 372 навчальні години.

За словами Міноборони, серед ключових нововведень оновленої програми БЗВП:

впроваджений так званий "нульовий день"/день "перезавантаження" – йдеться про адаптацію цивільного до військового середовища

нарощений зміст психологічної підготовки

вивчення програмного забезпечення "Кропива"

розширений курс з домедичної допомоги

додано "маршеву" підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.

У Міністерстві також наголосили, що навчальна програма включає удосконалені стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з противником до 100 метрів) та на швидкість, на що передбачено виділення додаткових боєприпасів.

Також програма передбачає підготовку з психологічної стійкості військовослужбовців шляхом переглядів фільмів віртуальної реальності "Перший бій".

Програма БЗВП включає чотири основні блоки:

ознайомчий курс – 8 годин

курс індивідуальної підготовки – 107 годин

навчання дій у складі підрозділу – 209 годин

комплексне тактичне заняття – 48 годин.

Зазначається, що за результатами успішного навчання військовослужбовці отримують сертифікат та класну кваліфікацію за ВОС-100 "стрілець".