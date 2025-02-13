Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Зазначається, що вправи у програмі були удосконалені представниками бойових підрозділів, які якісно нищать ворога на своїх напрямках.
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В ЗСУ оновили програму базової військової підготовки
В оновленій програмі БЗВП загальна тривалість навчання залишається без змін – 1,5 місяці з урахуванням надання рекрутам днів на відпочинок. 41 добу буде відведено на заняття, 6 – на відпочинок та 1 – на адміністративні питання. Загальний обсяг підготовки складає 372 навчальні години.
За словами Міноборони, серед ключових нововведень оновленої програми БЗВП:
- впроваджений так званий "нульовий день"/день "перезавантаження" – йдеться про адаптацію цивільного до військового середовища
- нарощений зміст психологічної підготовки
- вивчення програмного забезпечення "Кропива"
- розширений курс з домедичної допомоги
- додано "маршеву" підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.
У Міністерстві також наголосили, що навчальна програма включає удосконалені стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з противником до 100 метрів) та на швидкість, на що передбачено виділення додаткових боєприпасів.
Також програма передбачає підготовку з психологічної стійкості військовослужбовців шляхом переглядів фільмів віртуальної реальності "Перший бій".
Програма БЗВП включає чотири основні блоки:
- ознайомчий курс – 8 годин
- курс індивідуальної підготовки – 107 годин
- навчання дій у складі підрозділу – 209 годин
- комплексне тактичне заняття – 48 годин.
Зазначається, що за результатами успішного навчання військовослужбовці отримують сертифікат та класну кваліфікацію за ВОС-100 "стрілець".