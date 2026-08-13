Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Что предусматривает Программа деятельности Правительства?

Премьер-министр вместе с министрами представил проект Программы деятельности Правительства на заседании Рады коалиции. По словам главы Кабмина, это комплексный документ, в котором определены приоритеты государственной политики и конкретные задачи для правительства.

Это комплексный документ с определенными приоритетами и четкими задачами, которыми правительство будет руководствоваться в своей работе. Ключевые задачи – укрепление обороны и устойчивости государства, поддержка населения и бизнеса, а также ускорение европейской интеграции,

– Корецкий.

Отдельно он подчеркнул принципы, по которым должен работать Кабинет министров. Речь идет об эффективности, оперативности принятия решений и личной ответственности за полученный результат.

Конкретные задачи будут поставлены как перед правительством в целом, так и перед каждым отдельным министром. За их выполнение чиновники должны будут отвечать перед Верховной Радой и украинским обществом.

Правительство в целом и каждый министр имеют конкретные задачи и будут отвечать за их выполнение перед парламентом и обществом. Правительство и парламент должны действовать совместно ради стабильности страны и укрепления наших позиций по всем направлениям,

– заявил он.

В ходе подготовки проекта Программы деятельности Правительства были рассмотрены предложения народных депутатов. В то же время после заседания Рады коалиции Кабмин планирует учесть дополнительные замечания и предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения.

После доработки окончательную версию документа должны утвердить на заседании правительства. Далее Программу деятельности Кабинета министров представят на рассмотрение Верховной Рады.

Корецкий также поблагодарил руководителей парламентских комитетов и народных депутатов за конструктивный диалог и предложения в ходе подготовки документа. По его словам, масштабы вызовов, стоящих перед Украиной, требуют от государства конкретных решений и совместной ответственности за их реализацию.

Напомним, Кабинет Министров работает над полным обеспечением потребностей Сил обороны Украины в финансировании до конца 2026 года. По словам Корецкого, все внутренние налоговые поступления и в дальнейшем будут направляться на нужды сектора безопасности и обороны.

В то же время правительство будет искать дополнительные ресурсы, в частности за счет международной финансовой поддержки. Параллельно Кабмин уже формирует концепцию финансирования Сил обороны на 2027 год в рамках подготовки государственного бюджета.