Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Що передбачає Програма діяльності Уряду?

Прем'єр-міністр разом із міністрами представив проєкт Програми діяльності Уряду на засіданні Ради коаліції. За словами глави Кабміну, це комплексний документ, у якому визначені пріоритети державної політики та конкретні завдання для уряду.

Це комплексний документ із визначеними пріоритетами та чіткими завданнями, якими Уряд керуватиметься у своїй роботі. Ключові завдання – посилення оборони та стійкості держави, зміцнення, підтримка людей, бізнесу та прискорення європейської інтеграції,

– Корецький.

Окремо він наголосив на принципах, за якими має працювати Кабінет Міністрів. Йдеться про ефективність, швидкість ухвалення рішень та персональну відповідальність за отриманий результат.

Конкретні завдання матимуть як Уряд у цілому, так і кожен окремий міністр. За їх виконання посадовці мають відповідати перед Верховною Радою та українським суспільством.

Уряд в цілому та кожен міністр мають конкретні завдання і будуть відповідати за їх виконання перед парламентом та суспільством. Уряд і парламент мають діяти спільно заради стійкості країни та посилення наших позицій за всіма напрямками,

– заявив він.

Під час підготовки проєкту Програми діяльності Уряду опрацювали пропозиції народних депутатів. Водночас після засідання Ради коаліції Кабмін планує врахувати додаткові зауваження та пропозиції, які прозвучали під час обговорення.

Після доопрацювання фінальну версію документа мають затвердити на засіданні Уряду. Далі Програму діяльності Кабінету Міністрів представлять на розгляд Верховної Ради.

Корецький також подякував керівникам парламентських комітетів і народним депутатам за конструктивний діалог та пропозиції під час підготовки документа. За його словами, масштаби викликів, які постали перед Україною, вимагають від держави конкретних рішень та спільної відповідальності за їх реалізацію.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів працює над повним забезпеченням потреб Сил оборони України у фінансуванні до кінця 2026 року. За словами Корецького, усі внутрішні податкові надходження й надалі спрямовуватимуть на потреби сектору безпеки та оборони.

Водночас уряд шукатиме додаткові ресурси, зокрема через міжнародну фінансову підтримку. Паралельно Кабмін уже формує бачення фінансування Сил оборони на 2027 рік у межах підготовки державного бюджету.