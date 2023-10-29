Изобретательность украинцев умножена на оружие Пентагона: как программа FrankenSAM усилит наше ПВО

Украина готовится к возможным массированным атакам по энергетической инфраструктуре этой зимой. Именно поэтому наше государство делает все возможное, чтобы усилить ПВО.

Так, на свет появилось то, что американские официальные лица называют программой FrankenSAM. Она объединяет современные ракеты "земля-воздух" западного калибра и переоборудованные пусковые установки советских времен или радары, уже находящиеся на вооружении наших военных.

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Что известно о программе FrankenSAM

Пишут о двух вариантах импровизированной противовоздушной обороны:

сочетание советской пусковой установки "Бук" и американских ракет Sea Sparrow;

сочетание радаров советских времен и американских ракет Sidewinder.

Эти варианты были опробованы на протяжении последних месяцев на военных базах в США. И их должны доставить в Украину осенью, говорят официальные лица.

Также в эту программу входит ракетный комплекс Hawk, используемый во времена холодной войны. Собственно, с их помощью уже успешно сбивали на этой неделе "Шахеды", атаковавшие из Крыма.

(Итого, ЗРК – 24 Канал) FrankenSAM помогают восполнить критические пробелы в украинской противовоздушной обороне, и это важнейший вызов, который стоит перед Украиной сегодня,

– сказала Лора К. Купер, заместитель помощника министра обороны США по вопросам политики по делам России, Украины и Евразии.

Обратим внимание, что в четверг Белый дом объявил о предоставлении Украине еще 150 миллионов долларов военной помощи. В этот пакет вооружений входят дополнительные боеприпасы для трех видов систем ПВО, в частности, ракеты Sidewinder для одного из ЗРК FrankenSAMS.

Дефицит вооружения толкнул на смелый эксперимент

По сути, сама программа возникла в конце прошлого года. Тогда украинские официальные лица обратились к союзникам. Их просили помочь найти ракеты для около 60 ЗРК "Бук" советских времен и простаивавших в Киеве радаров.

Украинцы знали, что найти боеприпасы для "Буков" будет сложно. Следовательно, предложили переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет калибра НАТО.

Мы поняли, что нам нужно найти какие-то решения,

– сказала Александра Устинова, глава комиссии в украинском парламенте, которая наблюдает за передачей оружия с Запада.

Она добавила, что украинские чиновники ради экономии времени предложили, что мы самостоятельно смонтируем оружие. Все потому, что "на зимний период нам очень необходима противовоздушная оборона, и это то, что будет использовано".

В то же время американские инженеры настояли на том, что будут выполнять работы. Им понадобилось более семи месяцев, чтобы протестировать и утвердить соединение после того, как в январе Пентагон дал зеленый свет на предоставление ракет Sea Sparrow для проекта. Устинова отметила, что несколько модифицированных пусковых установок "Бук" и ракет только недавно прибыли в Украину.

Она отметила, что наша страна готова отправить в США еще 17 "Буков" для модернизации. Впрочем, следует понимать, что американские инженеры способны перерабатывать только по пять таких установок в месяц.

Известно еще один тандем, в котором наземная пусковая установка использует радары советских времен, чтобы запускать старые американские ракеты. Правда, последние обычно используются на истребителях.

В этом случае FrankenSAM использует сверхзвуковые ракеты AIM-9M Sidewinder американского производства. Их еще в 50-е годы разработали и используют на истребителях F-16 и F-18. Пока они – часть импровизированной системы наземного запуска. Их Купер назвала "настоящей инновацией". И что это поможет ускорить развертывание ПВО в Украине, "вместо того чтобы, как вы знаете, это были годы и годы разработки". В то же время неизвестно, когда именно этот тандем прибудет в Украину.

Но это еще не всё. Американские оборонные чиновники и инженеры испытывают, что может быть мощным ЗРК программы FrankenSAM. Речь идет о ракете Patriot и пусковой станции, которая способна работать со старыми украинскими радиолокационными системами отечественного производства.