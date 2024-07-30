"Киберзащитники": как ветераны создают новую линию обороны в цифровом мире

Кибербезопасность стала критически важной для Украины, ведь защита данных и систем от атак – это вопрос безопасности, требующий особого внимания. С развитием технологий и ростом киберугроз, каждый из нас должен быть готовым к вызовам в сети. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

В этом контексте программа реинтеграции "Киберзащитники" выступает как важный шаг для усиления нашей цифровой обороны. Она не только помогает улучшить навыки защиты информации, но и создает сильное сообщество профессионалов, готовых обеспечить надежную защиту в нашей цифровой среде.

Читайте также 5 советов, как создать безопасное пространство во время войны

Программа "Киберзащитники": важная и уникальная инициатива для украинских ветеранов

"Киберзащитники" – это государственная инициатива для украинских ветеранов и ветеранок, которые чувствуют призвание защищать нашу страну в цифровом пространстве. Цель проекта – предоставить им комплексную поддержку на пути новых карьерных возможностей в сфере кибербезопасности. Он реализуется Фондом гражданских исследований и развития США (CRDF Global) и компанией Cyber Unit Technologies при поддержке НКЦК при СНБО Украины и Министерства по делам ветеранов Украины.

Программа "Киберзащитники" предлагает бесплатное обучение в сфере кибербезопасности для ветеранов и ветеранок, помогая им найти работу как в государственном, так и в частном секторе. Обучение в рамках программы охватывает основы кибербезопасности, изучение английского языка, индивидуальное карьерное консультирование и психосоциальную поддержку.

Это комплексный подход, обеспечивающий ветеранам не только технические знания, но и необходимые навыки для успешной интеграции в социум и карьерного роста.

За время действия реинтеграционной программы "Киберзащитники" более 100 украинских защитников и защитниц овладевали знаниями и навыками в сфере киберобороны и киберзащиты. Благодаря программе они станут более конкурентоспособными на рынке труда как в государственном, так и в частном секторах.

Обратите внимание Можно ли избежать поднятия налогов в Украине?

Финальный CTF, церемония награждения "Киберзащитники 2024" и приветственная речь от Маси Найема

18 июля состоялись финальные CTF соревнования участников учебной программы "Киберзащитники" 2024 года. До успешного завершения программы ветераны и ветеранки преодолели путь длиной в 80 часов лекций по тематикам кибербезопасности, 160 часов практических работ на платформе unitrange.com, почти 5 месяцев курсов по английскому языку. Усвоенные знания и полученные навыки участники продемонстрировали во время CTF-части, которой и началось финальное мероприятие в рамках реинтеграционной учебной программы.

Во время подведения итогов текущего учебного цикла состоялась панельная дискуссия на тему "Перспективы трудоустройства в сфере кибербезопасности: вызовы и новые горизонты". Обсуждались вопросы масштабирования программы, трудоустройства ветеранов и важность привлечения как государственного, так и частного секторов к найму ветеранов.

Интересно Достаточно ли у России "Калибров" для массированных ударов с Каспия

Спикерами дискуссии были представители Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Минветеранов, Cyber Unit Technologies, Национальный университет "Киево-Могилянская академия" и Лаборатория компьютерной криминалистики Cyberlab.

Создавать подобные инициативы – это настоящий вызов, особенно в условиях войны. Сейчас общество думает, что большинство военных или ветеранов могут только держать оружие в руках. Выпускники программы, защищая нашу страну в киберпространстве, доказывают, что это не так.

Успехи и достижения всех участников программы были признаны во время церемонии награждения, на которой мы вместе с Маси Найемом, военнослужащим ВСУ и основателем общественной организации "Принцип", вручили участникам программы свидетельства о повышении квалификации по направлению "Кибербезопасность" от Кафедры информационной безопасности ФТИ, а также сертификаты по владению английским языком от British Council Ukraine.

Держать оборону в цифровом пространстве является миссией, объединяющей усилия каждого в борьбе за безопасность нашего государства. Это стремление, которое не только сохраняет преданность, но и создает новые горизонты для обеспечения безопасности в киберпространстве, и является неотъемлемой частью нашей национальной безопасности.