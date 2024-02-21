Из украинца в россиянина за 10 дней: как Россия профессионально промывает мозги украинских детей

Россия строит "русский мир" захватывая территории – Абхазия, Северная Осетия, Украина, Приднестровье. Однако это не просто земля, в первую очередь это – люди. Страна-оккупант активно пытается сделать из украинцев, молдаван, грузин и других представителей разных народов, проживающих на оккупированных территориях, россиян. Больше об этом – в авторской колонке для 24 Канала.

500 миллионов рублей на промывку мозгов

Особое внимание оккупанты уделяют детям. Еще до начала российско-украинской войны Россия начала создавать условия для замены украинской идентичности у детей на российскую путем проведения различных пропагандистско-образовательных мероприятий.

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С началом оккупации Крыма давление на детей только усилилось – все украинское в Крыму было уничтожено, система образования полностью перешла на российские стандарты, начали внедряться новые формы воздействия. А после полномасштабного вторжения на так называемых "новых территориях" начали внедрять "крымский сценарий" индоктринации детей – уничтожали украинские учебники, внедряли российские стандарты, распространяли деятельность детско-молодежных организаций.

Кроме того, россияне вводили и новые инициативы по уничтожению украинской идентичности и формированию российской. Одним из таких направлений стали "Университетские смены".

– кратковременное перемещение детей старшего школьного возраста (12 – 17 лет) с временно оккупированных территорий Украины в учреждения высшего образования в России. Цель – создание условий для уничтожения украинской идентичности детей путем участия в культурных, образовательных, пропагандистских, милитаристских и других мероприятиях.

Проведение Россией "Университетских смен" противоречит международному праву, а именно – Конвенции о правах ребенка, Женевской Конвенции по защите гражданских лиц и другим документам.

Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения Россия начала вывозить детей. С июня 2022 года "Университетские смены" охватили более 20 тысяч украинских детей. Был привлечен 81 университет в 47 российских регионах. "Университетские смены" требовали значительных средств и по подсчетам только в 2022 году было потрачено более 500 миллионов рублей (более 6 миллионов долларов).

Для реализации программы привлекли министерство просвещения России, министерство науки и высшего образования, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодеж), российское движение детей и молодежи "Движение первых" и много региональных министерств, департаментов, учреждений и организаций, в том числе и так называемые органы управления и учреждения на временно оккупированных территориях.

Проведением "Университетских смен" занимался лично Владимир Путин и вопросы их проведения рассматривались на самых высоких уровнях власти страны-оккупанта.

Стандартная "Универсальная смена" длится 10 дней. Программа смены включает инвариантную и вариативные части, и разделена на 6 обязательных модулей: образовательный, культурно-патриотический, сверхпрофессиональный, спортивный, экскурсионный, развлекательный. Обязательным условием программы является патриотическая направленность. Российские высшие учебные заведения работают с детьми, применяя к ним психологическое вмешательство и реализуя программу, направленную на формирование российской идентичности и популяризируя российские молодежные движения.

Во-первых, заявленной целью программы является профориентация и формирование российской идентичности.

Украинские дети остаются под влиянием "нужных" педагогов

Становление идентичности является важнейшим фактором и условием перехода подростка во взрослость. Именно в этом возрасте возникает представление о себе как о самом важном. Это позволяет снять расхождения между социальным и персональным. Поэтому именно на переосмысление своей роли в новом, до сих пор незнакомом для украинских подростков обществе, рассчитан этот проект.

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Украинским подросткам приходится знакомиться с российской обыденностью на оккупированных территориях. Но дома на них влияют самые авторитетные для них люди – родители. Это влияние может быть далеким от российских стандартов. Десять дней, проведенных в "Университетских сменах" без родителей, под пристальным наблюдением "нужных" педагогов, психологов и вожатых-студентов – достаточно действенный ход.

Во-вторых, составляющими идентичности человека являются: когнитивная, эмоциональная, мотивационная. Именно в их взаимодействии осуществляется динамика развития идентичности.

Каждый вуз, который берет детей на "Университетские смены", разрабатывает собственную программу изменения, но она должна состоять из шести обязательных модулей.

Для юношеского возраста актуально сравнение себя с другими людьми. Группы сверстников играют для подростков очень важную роль, особенно для развития идентификации и формирования установок. Развивается способность конкретизировать абстрактные понятия, раскрывать их содержание в конкретных образах, представлениях.

Образовательный блок проекта содержит 32 часа: лекции по истории России с обязательным конспектированием. Российские преподаватели читают лекции о немецком нацизме и проводят параллели с "укронацизмом", с которыми "героически воюют воины СВО".

Встречи с бойцами студенческого отряда охраны правопорядка "Сириус", "Зарница", уроки приемов самообороны, стрельбы – вот неполный перечень мероприятий культурно-патриотического блока.



Экскурсия для украинских детей на выставку, посвященную "СВО" / Фото из рос. СМИ

Сверхпрофессиональный блок некоторые представители вузов определяют как основной в проведении конкретных изменений, говоря, что "сделав основной акцент на профориентацию, надеются, что многие дети после окончания школы поступит именно в их университет".

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Названия мероприятий спортивного, развлекательного и экскурсионного блоков говорят сами за себя: игра "Рекорды Победы", интерактивная выставка в парке "Россия – моя история", тематическая встреча "Быть с Россией", игра "Русский мир", митинг-концерт "Ваш дом – Россия!", интеллектуальная игра "Моя Россия – моя страна".



Украинских детей привлекли к участию в пропагандистском концерте / Фото рос. СМИ

Программы "Университетских изменений" предусматривают:

поведенческий уровень (готовность к действию);

познавательный уровень (представление об объекте идентификации, включение себя в его состав);

эмоциональный уровень (чувства к объекту идентификации).

Это все ведет к вытеснению украинской идентичности, русификации и индоктринации детей.

В-третьих, в психологии понятие "символ" используется как образ, представляющий другие образы, смыслы и отношения. Символьная политика реализуется через символику и логотипы.

Как политический символизм влияет на формирование идентичности подростков

"Университетские смены" погружают украинских подростков в политический символизм. Использование политических символов рассчитано на их эмоциональное восприятие, на пробуждение чувства лояльности к власти. Политические символы выполняют познавательную, воспитательную, коммуникативную, мобилизационную функции и выступают как средство идентификации и идеологического воздействия на украинских подростков.

Рассмотрим как это происходит на примере "Университетской смены" которая проходила в Саратовском национальном исследовательском университете.

Смена началась поднятием флагов (российского, областного, университетского) то есть с использования национально-государственных символов России;

далее украинских детей возили на экскурсии по Саратову, демонстрируя архитектурно-скульптурные символы (важные здания, архитектурные комплексы, сооружения, имеющие значение в политике);

использовали и политический язык (особые речевой конструкции, применяемые в политике, – пропаганда, лозунги и т.д.);

после высадки саженцев, что является еще одним проявлением символизма (символом зарождения новых отношений), сотрудница университета Мария Чевтаева сказала: "Посадка деревьев – одно из благородных занятий, где не на словах, а на деле проявляется любовь к родине". Конечно, говорится о России как родине подростков, которые родились и провели свою жизнь в Украине и приехали с украинской земли на 10 дней в Россию.



Украинские дети вместе со студентами из Саратова / Фото рос. СМИ

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Для воздействия используют различные группы символов:

визуальные (цвет, изображения, символизирующие чувства, комбинируются как национальные символы);

слуховые символы, (гимны, песни, марши);

двигательные символы (салюты, парады, приемы, процессии и т.д.).

Именно поэтому украинских детей пригласили на мероприятия, где использовались все группы символов – на праздник "Ваш дом – Россия" в честь годовщины "воссоединения новых регионов", где на мастер-классе вырезали герб Саратовской области.

Символизм требует активного отношения к символической реальности. Представители университета, практически сверстники, смогли сделать так, чтобы старшеклассники заинтересовались формой студенческих отрядов. А игроки клуба пляжного футбола "Саратов" даже сыграли в "поддавки", о чем сказал один из украинских подростков Ростислав Наумов: "Играть было интересно, хоть нам и поддавались".



Телемост для детей с ТОТ с российским министром Петровой / Фото рос. СМИ

Поэтому российский проект "Университетские смены" направлен влиять на сознание украинских подростков на поведенческом, познавательном и эмоциональном уровне с целью индоктринации и уничтожения украинской идентичности. Соответствующая символьная политика является не только инструментом, а и лакмусовой бумажкой индоктринации украинских подростков поскольку по отношению к символам, можно судить о взглядах и о поддержке действующего общественно-политического строя.

Соавтор колонки: Лариса Коломеец, тренер, методист ЦГП "Альменда", магистр психологии.