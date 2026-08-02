Вскоре завершится программа возвращения после СОЧ: что нужно знать

Программа возвращения после самовольного ухода завершится через 50 дней. По состоянию на 1 августа этот механизм действует уже столько же времени. Воспользоваться им могут военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть до 12 июня 2026 года.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 1 августа.

Что нужно знать о механизме возвращения после СОЧ?

Военнослужащий может самостоятельно покинуть воинскую часть, воспользовавшись приложением "Армия+". Для этого не нужно обращаться в батальон резерва или Военную службу правопорядка.

После того как рапорт о переводе будет одобрен, у военнослужащего есть 5 дней на прибытие в новую воинскую часть.

Каждый, кто самовольно покинул часть до 12 июня 2026 года и имеет мотивацию вернуться на службу, может воспользоваться этой возможностью уже сейчас,

– подчеркнули в Генштабе.

Там также уточнили, что рапорт можно подать до 20 сентября 2026 года. При этом за время действия механизма (50 дней) более 2 тысяч военнослужащих вернулись в строй.

"Это подтверждает, что механизм работает, а путь обратно в ряды защитников открыт уже сегодня", – говорится в сообщении.

Важно! Более подробную информацию о переводе после СОЧ можно узнать по ссылке.

Кстати, в случае добровольного возвращения на службу суд может освободить военных от уголовной ответственности. Более того, после выполнения установленной законом процедуры военному восстанавливаются все права, денежное довольствие и социальные гарантии.

Если же СОЧ длился менее трех суток, боец может вернуться в свою часть без юридических последствий. Для возвращения после длительного СОЧ военнослужащий должен выбрать свою или другую часть и получить письменное согласие командира.

После этого в суд или к прокурору подается соответствующее ходатайство. В случае положительного решения военнослужащий обязан прибыть к месту службы в течение 72 часов. После восстановления командир возобновляет все выплаты и виды обеспечения. Денежное довольствие начисляется в соответствии с прежней или новой должностью военнослужащего.