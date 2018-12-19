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      Программа антикоррупционных расследований "Схемы" могут убрать из эфира "UA:Первого"

      37 Читати новину українською
      Программа "Схемы"
      Программа "Схемы" / www.radiosvoboda.org

      20 декабря состоится заседание Наблюдательного совета Общественного вещателя ПАО НСТУ, на котором некоторые члены совета могут поднять вопрос о дальнейшем выходе в эфир программ антикоррупционных расследований "Схемы" и "наши деньги".

      Об этом сообщила журналистка программы "Схемы" Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook.

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      "Схемы" – это независимая программа расследований, проект "Радио Свобода", который финансируется из бюджета США и уже четыре года выходит в эфир на телеканале "UA:Первый".

      Благодаря партнерству "Радио Свобода" и "UA:Первый", миллионы украинцев увидели расследования нашей команды, разоблачающие коррупцию в высших эшелонах власти, независимо от политической принадлежности фигурантов,
      – сказала журналистка.

      Она добавила, что ранее редакция программы уже получала информацию, что в Администрации Президента Украины существует недовольство тем, что в эфире "Громадського", которое финансируется за счет госбюджета, выходит программа антикоррупционных расследований "Схемы".

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      Кроме того, Наталья отметила, что публичной острой критике со стороны отдельных членов Наблюдательного совета НСТУ подвергались именно те материалы, которые непосредственно касались Петра Порошенко.

      Очевидно, в период предвыборной кампании власть меньше всего заинтересована в трансляции и широком распространении таких критических программ. Сейчас нам стало известно о том, что отдельные представители Наблюдательного Совета "Громадського" ищут возможность попробовать убрать нас с эфира,
      – отметила Седлецкая.

      Журналистка отметила, что на голосование Наблюдательного совета готовится проект решения о том, что "на период выборов все социально-политические программы НСТУ должны быть собственного производства".

      Команда програми
      Команда программы "Схемы"

      Стоит отметить, председатель Наблюдательного Совета НСТУ Татьяна Лебедева подтвердила, что ряд членов наблюдательного совета  считают что "на аутсорсе" могут быть любые программы кроме новостей и общественно-политических", а именно к ним относятся проекты антикоррупционных расследований. Также она сообщила, что ей не известно об инициативе отказаться от сторонних проектов именно на время ближайших выборов, но не возразила, что такой вопрос может появиться во время самого заседания.

      Мы подготовили проект решения и разослали членам, они могут дописать все, что кажется им важным и актуальным, я не могу им запретить,
      – сказала Татьяна Лебедева.

      Наталья Седлецкая отметила, что редакция программы "Схемы" не видит возможным влиять на членов Наблюдательного совета.

      Но мы считаем своим долгом информировать общество, в интересах которого мы работаем, что из эфира "Громадського" вещателя уже в ближайшее время может исчезнуть программа антикоррупционных расследований "Схемы", а с ней и программа расследований "Наши Деньги с Денисом Бигусом" – проект наших коллег, который также выходит на "UA:Первый",
      - сообщила журналистка-расследовательница.

      Напомним, что именно журналисты-расследователи программы "Схемы" обнародовали встречу Петра Порошенко и Виктора Медведчука в имении президента в Козине. Президент Украины отметил, что он и Медведчук на тайной встрече обсуждали судьбу украинцев, находящихся в плену РФ.

      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Коррупция Расследования Деньги журналисты
      Источник: 24 Канал
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