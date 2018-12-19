Програму антикорупційних розслідувань "Схеми" можуть прибрати з ефіру "UA:Першого"

20 грудня відбудеться засідання Наглядової ради Суспільного мовника ПАТ НСТУ, на якому деякі члени ради можуть порушити питання щодо подальшого виходу в ефір програм антикорупційних розслідувань "Схеми" та "Наші гроші".

Про це повідомила журналістка програми "Схеми" Наталія Седлецька на своїй сторінці у Facebook.

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"Схеми" – це незалежна програма розслідувань, проект "Радіо Свобода", що фінансується з бюджету США та вже чотири роки виходить в ефір на телеканалі "UA:Перший".

Завдяки партнерству "Радіо Свобода" з "UA:Першим", мільйони українців побачили розслідування нашої команди, які викривають корупцію в найвищих ешелонах влади, незалежно від політичної приналежності фігурантів,

– сказала журналістка.

Вона додала, що раніше редакція програми вже отримувала інформацію, що в Адміністрації Президента України існує невдоволення тим, що в ефірі "Суспільного", яке фінансується коштом держбюджету, виходить програма антикорупційних розслідувань "Схеми".

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Крім того, Наталія наголосила, що публічній гострій критиці з боку окремих членів Наглядової ради НСТУ піддавались саме ті матеріали, які безпосередньо стосувались Петра Порошенка.

Очевидно, у період передвиборчої кампанії влада найменше зацікавлена у трансляції та широкому розповсюдженні таких критичних програм. Зараз нам стало відомо про те, що окремі представники Наглядової Ради "Суспільного" шукають можливість спробувати прибрати нас з ефіру,

– зауважила Седлецька.

Журналістка зазначила, що на голосування Наглядової ради готується проект рішення про те, що "на період виборів всі соціально-політичні програми НСТУ мають бути власного виробництва".



Команда програми "Схеми"

Варто зазначити, голова Наглядової Ради НСТУ Тетяна Лебедєва підтвердила, що є низка членів наглядової ради, які вважають що "на аутсорсі" можуть бути будь-які програми "крім новин і суспільно-політичних", а саме до них належать проекти антикорупційних розслідувань. Також вона повідомила, що їй не відомо про ініціативу відмовитись від сторонніх проектів саме на час найближчих виборів, але не заперечила, що таке питання може з’явитись під час самого засідання.

Ми підготували проект рішення і розіслали членам, вони можуть дописати все, що здається їм важливим та актуальним, я не можу їм заборонити,

– сказала Тетяна Лебедєва.

Наталія Седлецька наголосила, що редакція програми "Схеми" не вбачає можливим впливати на членів Наглядової ради.

Але ми вважаємо своїм обов'язком інформувати суспільство, в інтересах якого ми працюємо, що з ефіру "Суспільного" мовника вже найближчим часом може зникнути програма антикорупційних розслідувань "Схеми", а з нею і програма розслідувань "Наші Гроші з Денисом Бігусом" – проект наших колег, який також виходить на "UA:Перший",

– повідомила журналістка-розслідувачка.

Нагадаємо, що саме журналісти-розслідувачі програми "Схеми" оприлюднили зустріч Петра Порошенка та Віктора Медведчука у маєтку президента у Козині. Президент України зазначив, що він та Медведчук на таємній зустрічі обговорювали долю українців, що перебувають у полоні РФ.