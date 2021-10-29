Программы кандидатов на 197-м округе: громкие обещания и плагиат

В это воскресенье, 31 октября, на 197-м округе Черкасской области состоятся промежуточные выборы в парламент. 24 канал и Движение ЧЕСТНО предлагает внимательно присмотреться к кандидатам и анализирует их предвыборные программы.

На сайте Центральной избирательной комиссии можно ознакомиться с предвыборными программами всех кандидатов в народные депутаты на 197 округе. Здесь в это воскресенье, 31 октября, состоятся промежуточные выборы в парламент.

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В настоящее время активную кампанию ведут семь кандидатов. Наружная реклама есть у Андрея Ильенко от ВО "Свобода", Романа Сущенко от "ЕС" и представителя "Европейской партии Украины" Андрея Лобунца. Агитационные палатки и печатная продукция есть у кандидата от партии "Народовладдя" Сергея Василюка.

Движение ЧЕСТНО проанализировало предвыборные программы рейтинговых кандидатов, а также тех, кто активно проводит агитацию на округе. Большинство программ кандидатов в нардепы не отличаются оригинальностью. Политики чаще всего обещают одинаковое: повысить пенсии и зарплаты, снизить тарифы, построить дороги. Часто их формулировки настолько общие, что сложно представить, что конкретно кандидат собирается сделать, чтобы изменить ситуацию.

Войцеховский идет в ВР поддерживать Президента

Первое, что обещает в своей программе кандидат от "Слуги народа" Виталий Войцеховский – быть верным президенту. Если быть точными: "поддерживать курс Главы государства и добиться кардинальных изменений как в Черкасской области, так и по всей Украине".

Кандидат отмечает, что у него уже есть опыт на местном уровне, который он может применить в парламенте.

В Верховной Раде Войцеховский намерен уничтожить монополию олигархов и установить экономически обоснованные и справедливые тарифы на коммунальные услуги. В случае избрания он также намерен отстаивать энергонезависимость государства, территориальную целостность, улучшать инвестиционный климат и внедрять современные технологии обращения с мусором.

В программе упомянуто также "ужесточение государственных программ по строительству дорог и социальных объектов". На этой теме Войцеховский активно пиарится в преддверии выборов — в октябре на округ приезжал Владимир Зеленский и Войцеховский принимал участие в этом рабочем визите.

Фото – Facebook

В своей программе кандидат также упомянул 197-й округ. Здесь он опять же собирается производить ремонт дорог, улучшать медицинские услуги и сохранять ФАПы, привлекать инвестиции и "создать в Черкасской области "туристический круг", в том числе построить туристическую инфраструктуру в селах".

В конце программы Войцеховский обещает "регулярно отчитываться перед жителями Черкасской области и быть доступным для обращений в любое время".

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Голуб, который просто не успел

Самовыдвиженец Владислав Голуб в своей программе неоднократно подчеркивает, что уже был нардепом от 197-го округа во время восьмого созыва Верховной Рады. Кандидат так "сблизился" с округом, что называет его своим и родным.

За пять лет я просто не успел завершить все начатые дела, говорится в программе кандидата Голуба.

Голуб пишет о том, что 7 лет назад начал воплощать план развития районов: "Я иду в депутаты, чтобы завершить первый этап нашего плана и перейти к следующему: экономическому развитию общин моего округа!".

Фото, сделанное Игорем Фещенко на 197 округе

Программа Владислава Голуба абстрактная, кандидат не отмечает, что именно удалось реализовать благодаря этому плану и что означает экономическое развитие общин.

Голуб собирается "выбивать" деньги для округа и добиваться их прозрачного использования. Не обошел кандидат также возможности покритиковать действующих депутатов и говорит, что они "стараются заботиться о своем личном благополучии, а не об улучшении жизни обычных людей".

В завершение в своей программе Голуб отмечает, что будет продвигать интересы Украины на международных площадках. В тексте не упоминаются вопросы медицины, образования, спорта или культуры.

Голуб безрезультатно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва по 197 округу (Черкасская область) как беспартийный самовыдвиженец в 2019 году. Тогда кандидат в своей программе обещал гораздо больше и выделял отдельные разделы о безопасности и защите территориальной целостности Украины, об экономике, самоуправлении, безработице, дорогам, образованию или социальной сфере.

Ильенко будет спасать Днепр, леса и землю от иностранцев

Андрей Ильенко, кандидат от ВО "Свобода", нардеп седьмого и восьмого созывов поместил свою программу на одну страницу и выделил пять основных пунктов. Первый — достаточно абстрактное обещание ставить интересы Украины и избирателей превыше всего.

Во втором пункте кандидат говорит, что откроет в округе сеть постоянных приемных и еженедельно будет проводить личные встречи с гражданами. Что же, многообещающе, учитывая, что дорога в округ из столицы занимает 3 – 4 часа. Поэтому Ильенко намерен по меньшей мере четыре дня в неделю проводить в Черкасской области.

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В третьем пункте соединилось много разных обещаний. Здесь и поддержка малого бизнеса, и пенсии, и выборность судей первой инстанции общинами. В этом же разделе кандидат выступает против "грабительских" тарифов (не указано, что именно имеется в виду), против продажи земли иностранцам, вырубки лесов и добычи песка. Здесь также упоминает законопроект "О спасении Днепра", который кандидат собирается подать и добиваться его принятия. Но что будет предусматривать этот документ, не указано.

В четвертом пункте речь идет об инвестициях в Черкасскую область и спорте, а в последнем, пятом, о развитии украинского языка и "уничтожении вражеской пятой колонны".

Во время парламентских выборов в 2019 году Ильенко баллотировался на 215 округе (Киев) от ВО "Свобода". В Раду его не избрали. Тогда в его программе было 30 пунктов.

Через два года "бесплодные" минские соглашения стали "предательскими", но устойчивой осталась позиция по приватизации земли.

Программа мажоритарщика от 215 округа касалась полностью национальных вопросов, в то время как кандидат от 197 округа Ильенко сконцентрировался на региональном аспекте.

Сущенко обещает вступление в ЕС, но в программе плагиат

Программа кандидата от партии "ЕС" Романа Сущенко начинается из его автобиографии. Далее акцент на том, что только его партия может обеспечить путь Украины в Евросоюз и НАТО.

Интересно, что почти половина текста программы Сущенко идентична программе кандидата на парламентских выборах 2019 года от ЕС Игоря Лавринца из 173-го округа. Введение и завершение текстов одинаковые.

У Лавринца, в свою очередь, текст программы, кроме инициатив, идентичен программе еще одного кандидата от ЕС в 2019 году, но на 29 округе, — Дмитрия Кошки. Что же, по крайней мере, их одинаковые программы объединяет принадлежность к одной политической силе.

А вот раздел "Мои инициативы" у Сущенко другой. В тексте речь идет о защите и поддержке фермерства, внедрении земельного банка, развитии малого и среднего бизнеса, образовании — увеличении финансирования, достойной зарплате медикам, развитии инфраструктуры сел и сохранении окружающей среды.

При этом никаких конкретных предложений в этой программе не найти. Привычный стиль – за все хорошее, против всего плохого.

"Я тот, кто вернулся из российского плена строить Украину. Я сделаю все, чтобы наши граждане и наша молодежь жили в Украине и имели здесь большие возможности для самореализации и развития", — отметил в программе.

Свободы от Лобунца и прямое народовластие от Василюка

Андрей Лобунец от "Европейской партии Украины" в своей программе также агитирует за вступление Украины в Европейский Союз и пишет, что нужно принять ряд законов, способствующих приближению Украины к европейским стандартам жизни. Но не уточняет, что это за стандарты и какие именно законы должны это сделать. Лобунец выступает за строительство новых и реконструкцию старых спортивных объектов, развитие фермерства, обновление антикоррупционного законодательства.

Фото, сделанное Игорем Фещенко из 197-го округа

Говоря об округе, кандидат прибегает к стандартным обещаниям: строительство дорог, привлечение инвестиций, развитие туристического потенциала.

Победа в выборах позволит Лобунцу помочь гражданам Украины в реализации своих стремлений к базовой, духовной, материальной и политической свободе.

К примеру, по мнению кандидата, базовая свобода – это свобода личности, которая необходима для обеспечения автономии личности, ее жизни, свободы и достоинства (право на жизнь, физическую свободу и неприкосновенность, свободу совести, тайну частной жизни и коммуникаций, неприкосновенность жилья, свободу передвижения и поселения)".

Кандидат Андрей Лобунец тоже не обошелся без своеобразного плагиата. Куски его текста взяты из устава "Европейской партии Украины". Интересно, что эти же куски можно найти и в уставе партии "Громадянська позиція" и неизвестно, где они появились впервые.

Скрин из сайта партии "Громадянська позиція"

Скрин из сайта "Европейской партии Украины"

Сергей Василюк из "Народовладдя" разделил свою программу на три части: социальная справедливость, настоящая демократия и защита национальных интересов. В тексте вообще речь не идет отдельно о 197 округе и не акцентируется внимание на региональных программах.

Кандидат выступает за то, чтобы государство не облагало налогом доход в размере прожиточного минимума, а установило прогрессивные налоги на роскошь.

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Во второй главе кандидат выступает за создание законодательных предпосылок для проведения всеукраинских и местных референдумов и внедрение практики народовластия в территориальных общинах: местные референдумы, плебисциты, общие собрания, общественные слушания, народное вето на законодательные акты и решения органов местного самоуправления.

Здесь также речь идет о возможности отзыва нардепов и других чиновников, о доступе к водоемам, избрании обществом судей местных судов.

В третьей части своей программы Василюк говорит об увеличении финансирования Вооруженных сил, защите информационного пространства государства, популяризации истории Украины и надлежащих социальных гарантиях ветеранам войны.

Напомним, 31 октября пройдут выборы народного депутата по 184 округу. В голосовании могут участвовать все граждане независимо от того, вакцинированы ли они. На участки нужно приходить со средствами индивидуальной защиты и по возможности брать ручку.

Автор: Наталья Патрикеева