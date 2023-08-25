Электронный документооборот во время и после прохождения ВЛК: какие документы можно получить онлайн

Модернизация военно-врачебных комиссий продолжается. Правительство приняло решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения ВЛК.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, до сих пор все документы передавали в бумажном виде.

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Правительство приняло электронный документооборот во время и после прохождения ВЛК

Кабинет Министров 25 августа утвердил Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между:

военными частями,

заведениями здравоохранения,

территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Соответствующее решение было принято для улучшения качества медицинского обслуживания военнослужащих во время прохождения ВЛК и упрощения процедур реализации постановлений ВЛК для военнослужащих. Речь, в частности, об оформлении отпусков или увольнении.

До настоящего времени все документы, связанные с прохождением ВЛК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего,

– заметила Маляр.

По ее словам, Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках ВЛК. Такой подход освобождает бойцов от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВЛК.

Военные части, больницы ТЦК и другие учреждения смогут отправлять и получать в электронной форме следующие документы:

именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления военно-лечебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК; справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;

выдержки из приказов воинской части.

"Для этого во исполнение постановления Правительства внедряется соответствующее техническое решение. Этот шаг является частью системной работы Правительства Украины по улучшению усовершенствования работы военно-лечебных комиссий", – подытожила чиновница.

Изменения в нормативно правовых актах происходят в рамках работы межправительственной рабочей группы по оптимизации ВЛК, в которую входят представители Министерства здравоохранения, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации, Министерства ветеранов, Вооруженных Сил Украины и общественной организации "Принцип".