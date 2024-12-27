Какие решения могут принимать врачи ВВК относительно военнообязанных

27 декабря 2024, 11:37
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Автор: Дарья Смородская

По заключению военно-врачебной комиссии определяется степень пригодности гражданина к военной службе и возможность служить в определенных подразделениях. Кроме того, специалисты могут принимать и другие постановления.

ВВК может делать выводы некоторых потребностей человека. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Приказ Министерства обороны Украины №402.

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ВВК принимает решение о пригодности к службе

После прохождения военно-врачебной комиссии гражданин может быть определен годным к службе. Это постановление дает право:

  • служить в войске по контракту или в военном резерве;
  • участвовать в подготовке к участию в международной операции (МО);
  • участвовать в МО;
  • служить в национальном персонале;
  • учиться в высшем военном учебном заведении;
  • нести службу на подводных лодках, на надводных кораблях, в морской пехоте, Десантно-штурмовых войсках, специальных сооружениях, подразделениях специального назначения;
  • для подводного вождения танков;
  • работать с ИИИ, КРП, источниками ЭМП, ЛВ, микроорганизмами I – II групп патогенности, особо опасными инфекционными болезнями;
  • обучаться в учебной части по специальности водолаза, водолаза-глубоководника, акванавта;
  • работать водолазом, водолазом-глубоководником или акванавтом на определенной глубине;
  • учиться (служить) по указанной специальности (постановление принимается в отношении лиц, которые отбираются для обучения, прохождения военной службы по отдельным военным специальностям, указанным в таблице дополнительных требований к состоянию здоровья (ТДВ);
  • служить в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Стоит отметить! Лица, которые указаны в последнем пункте считаются непригодными к службе в подразделениях специального назначения, Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, на подводных лодках, надводных кораблях, в спецсооружениях.

Вывод "непригоден": где нельзя работать или учиться

Если согласно решению ВВК лицо определено непригодным, то он не может:

  • нести военную службу и службу по контракту;
  • участвовать в подготовке к участию в МО и, соответственно, участвовать в МО;
  • работать в национальном персонале;
  • учиться в высших военных учебных заведениях;
  • служить на подводных лодках, надводных кораблях, морской пехоте, десантно-штурмовых войсках, специальных сооружениях, водолазом, водолазом-глубоководником, акванавтом, подразделениях специального назначения;
  • начаться в учебной части по специальности водолаза, водолаза-глубоководника, акванавта;
  • быть привлеченным к подводному вождению танков;
  • работать с ИИИ, КРП, источниками ЭМП, микроорганизмами I – II групп патогенности, особо опасными инфекционными болезнями;
  • служить в военном резерве (при этом постановление о годности к военной службе не принимается);
  • служить на подводных лодках, пригоден к службе на надводных кораблях (при этом постановление о годности к военной службе не принимается);
  • служить в армии, но при условии повторного осмотра через 6 – 12 месяцев (постановление принимается во время действия военного положения);
  • быть привлеченным к дальнейшему прохождению сборов (постановление принимается в отношении призванных на сборы военнообязанных, резервистов).

ВВК определяет потребности гражданина

Врачи ВВК могут вынести постановление о том, что гражданин нуждается:

  • освобождении от выполнения служебных обязанностей на определенное количество календарных дней с пребыванием в лазарете медицинского пункта части. Постановление принимается в отношении военнослужащих, которые проходят базовую военную службу в мирное время;
  • освобождение от выполнения служебных обязанностей на определенное количество календарных дней;
  • отпуска для лечения в связи с болезнью на определенное количество календарных дней;
  • отпуска для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) на определенные календарные дни;
  • освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья на срок, необходимый для оформления освобождения, но не более 30 календарных дней со дня окончания медицинского осмотра;
  • освобождение от походов с переосвидетельствованием через 3 – 6 месяцев (постановление принимается в отношении военнослужащих ВМС ВСУ);
  • лечение в указанном учреждении здравоохранения с указанным минимальным ориентировочным сроком лечения.
  • реабилитации в заведении здравоохранения на определенное количество календарных дней

Внимание! Два последних постановления врачи выносят, когда пребывание гражданина в медицинском учреждении согласовано с уполномоченными должностными лицами этого учреждения.

  • стационарного обследования с последующим переосвидетельствованием в указанном учреждении здравоохранения;
  • направление в батальон (команду) лиц, которые выздоравливают (постановление принимается во время действия военного положения);
  • перевод в указанное учреждение здравоохранения;
  • дополнительного питания в пределах половины продовольственного пайка на весь срок базовой военной службы (обучение в ВУЗах (кроме курсантов выпускного курса) и в военном (военно-морском, военно-спортивном) лицее);
  • сопровождающего;
  • проезда на указанном транспорте и категорию мест;
  • длительного медицинского наблюдения;
  • освобождение от исполнения служебных обязанностей на указанный срок, необходимый для оформления и утверждения свидетельства о болезни, но не более 30 календарных дней;
  • обучение (воспитание) в специализированных учебных заведениях;

Отметим! Два последних постановления ВВК принимает в отношении членов семьи военнослужащего.

  • отпуска в связи с беременностью и родами;
  • протезирования и/или ортезирования;
  • длительного лечения в течение определенного периода. Это постановление принимается в отношении военнослужащих после проведения лечения, стабилизации их состояния и в случае принятия решения, что военный требует непрерывного пребывания в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью или после ранения в целом четырех месяцев подряд. Также этот вывод ВВК принимается в отношении военных нуждающихся в длительном лечении за рубежом и тех, которые находятся на таком лечении.

К какой работе не могут привлечь временно непригодного гражданина

Для лиц, которых ВЛК признала временно непригодными, обязательным является переосвидетельствование через 3 – 12 месяцев после принятия постановления. Гражданин, получивший такое заключение, временно не может выполнять ряд работ:

  • быть привлеченным к осуществлению парашютных прыжков (для военнослужащих ДШВ);
  • нести службу в специальных сооружениях;
  • нести службу водолазом;
  • быть привлеченным к подводному вождению танков;
  • работать с ИИИ, КРП, источниками ЭМП, ЛВ, микроорганизмами I – ІI групп патогенности, особо опасными инфекционными болезнями;
  • участвовать в прохождении сборов (касается военнообязанных, резервистов, которых призывают на сборы);
  • нести военную службу (указывается дата повторного осмотра);
  • служить в военном резерве (указывается дата повторного осмотра);
  • временно непригодные военные ВМС не могут работать на подводных лодках, надводных кораблях ВМС ВСУ, но должны пройти переосвидетельствование через 6 – 12 месяцев.

Другие постановления, которые могут вынести врачи ВВК

Специалисты могут принять решение о том, что:

  • противопоказаний к выходу в море на корабле или подводной лодке нет;
  • выход в море на подводной лодке (надводном корабле) противопоказан;
  • лицо не нуждается в длительном лечении.

Напомним, во время военного положения в Украине заключение военно-врачебной комиссии действительно один год. Все мобилизованные граждане и добровольцы перед началом службы должны пройти осмотр у врачей. Со следующего года определение годности к военной службе должно происходить быстрее, ведь будет работать электронная ВВК.

Также до конца февраля 2025 года в приложении Резерв+ можно будет легко получить направление на прохождение ВВК без визита в территориальные центры комплектования.