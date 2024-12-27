Какие решения могут принимать врачи ВВК относительно военнообязанных

По заключению военно-врачебной комиссии определяется степень пригодности гражданина к военной службе и возможность служить в определенных подразделениях. Кроме того, специалисты могут принимать и другие постановления.

ВВК может делать выводы некоторых потребностей человека. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Приказ Министерства обороны Украины №402.

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ВВК принимает решение о пригодности к службе

После прохождения военно-врачебной комиссии гражданин может быть определен годным к службе. Это постановление дает право:

служить в войске по контракту или в военном резерве;

участвовать в подготовке к участию в международной операции (МО);

участвовать в МО;

служить в национальном персонале;

учиться в высшем военном учебном заведении;

нести службу на подводных лодках, на надводных кораблях, в морской пехоте, Десантно-штурмовых войсках, специальных сооружениях, подразделениях специального назначения;

для подводного вождения танков;

работать с ИИИ, КРП, источниками ЭМП, ЛВ, микроорганизмами I – II групп патогенности, особо опасными инфекционными болезнями;

обучаться в учебной части по специальности водолаза, водолаза-глубоководника, акванавта;

работать водолазом, водолазом-глубоководником или акванавтом на определенной глубине;

учиться (служить) по указанной специальности (постановление принимается в отношении лиц, которые отбираются для обучения, прохождения военной службы по отдельным военным специальностям, указанным в таблице дополнительных требований к состоянию здоровья (ТДВ);

служить в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Стоит отметить! Лица, которые указаны в последнем пункте считаются непригодными к службе в подразделениях специального назначения, Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, на подводных лодках, надводных кораблях, в спецсооружениях.

Вывод "непригоден": где нельзя работать или учиться

Если согласно решению ВВК лицо определено непригодным, то он не может:

нести военную службу и службу по контракту;

участвовать в подготовке к участию в МО и, соответственно, участвовать в МО;

работать в национальном персонале;

учиться в высших военных учебных заведениях;

служить на подводных лодках, надводных кораблях, морской пехоте, десантно-штурмовых войсках, специальных сооружениях, водолазом, водолазом-глубоководником, акванавтом, подразделениях специального назначения;

начаться в учебной части по специальности водолаза, водолаза-глубоководника, акванавта;

быть привлеченным к подводному вождению танков;

работать с ИИИ, КРП, источниками ЭМП, микроорганизмами I – II групп патогенности, особо опасными инфекционными болезнями;

служить в военном резерве (при этом постановление о годности к военной службе не принимается);

служить на подводных лодках, пригоден к службе на надводных кораблях (при этом постановление о годности к военной службе не принимается);

служить в армии, но при условии повторного осмотра через 6 – 12 месяцев (постановление принимается во время действия военного положения);

быть привлеченным к дальнейшему прохождению сборов (постановление принимается в отношении призванных на сборы военнообязанных, резервистов).

ВВК определяет потребности гражданина

Врачи ВВК могут вынести постановление о том, что гражданин нуждается:

освобождении от выполнения служебных обязанностей на определенное количество календарных дней с пребыванием в лазарете медицинского пункта части. Постановление принимается в отношении военнослужащих, которые проходят базовую военную службу в мирное время;

освобождение от выполнения служебных обязанностей на определенное количество календарных дней;

отпуска для лечения в связи с болезнью на определенное количество календарных дней;

отпуска для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) на определенные календарные дни;

освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья на срок, необходимый для оформления освобождения, но не более 30 календарных дней со дня окончания медицинского осмотра;

освобождение от походов с переосвидетельствованием через 3 – 6 месяцев (постановление принимается в отношении военнослужащих ВМС ВСУ);

лечение в указанном учреждении здравоохранения с указанным минимальным ориентировочным сроком лечения.

реабилитации в заведении здравоохранения на определенное количество календарных дней

Внимание! Два последних постановления врачи выносят, когда пребывание гражданина в медицинском учреждении согласовано с уполномоченными должностными лицами этого учреждения.

стационарного обследования с последующим переосвидетельствованием в указанном учреждении здравоохранения;

направление в батальон (команду) лиц, которые выздоравливают (постановление принимается во время действия военного положения);

перевод в указанное учреждение здравоохранения;

дополнительного питания в пределах половины продовольственного пайка на весь срок базовой военной службы (обучение в ВУЗах (кроме курсантов выпускного курса) и в военном (военно-морском, военно-спортивном) лицее);

сопровождающего;

проезда на указанном транспорте и категорию мест;

длительного медицинского наблюдения;

освобождение от исполнения служебных обязанностей на указанный срок, необходимый для оформления и утверждения свидетельства о болезни, но не более 30 календарных дней;

обучение (воспитание) в специализированных учебных заведениях;

Отметим! Два последних постановления ВВК принимает в отношении членов семьи военнослужащего.

отпуска в связи с беременностью и родами;

протезирования и/или ортезирования;

длительного лечения в течение определенного периода. Это постановление принимается в отношении военнослужащих после проведения лечения, стабилизации их состояния и в случае принятия решения, что военный требует непрерывного пребывания в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью или после ранения в целом четырех месяцев подряд. Также этот вывод ВВК принимается в отношении военных нуждающихся в длительном лечении за рубежом и тех, которые находятся на таком лечении.

К какой работе не могут привлечь временно непригодного гражданина

Для лиц, которых ВЛК признала временно непригодными, обязательным является переосвидетельствование через 3 – 12 месяцев после принятия постановления. Гражданин, получивший такое заключение, временно не может выполнять ряд работ:

быть привлеченным к осуществлению парашютных прыжков (для военнослужащих ДШВ);

нести службу в специальных сооружениях;

нести службу водолазом;

быть привлеченным к подводному вождению танков;

работать с ИИИ, КРП, источниками ЭМП, ЛВ, микроорганизмами I – ІI групп патогенности, особо опасными инфекционными болезнями;

участвовать в прохождении сборов (касается военнообязанных, резервистов, которых призывают на сборы);

нести военную службу (указывается дата повторного осмотра);

служить в военном резерве (указывается дата повторного осмотра);

временно непригодные военные ВМС не могут работать на подводных лодках, надводных кораблях ВМС ВСУ, но должны пройти переосвидетельствование через 6 – 12 месяцев.

Другие постановления, которые могут вынести врачи ВВК

Специалисты могут принять решение о том, что:

противопоказаний к выходу в море на корабле или подводной лодке нет;

выход в море на подводной лодке (надводном корабле) противопоказан;

лицо не нуждается в длительном лечении.

Напомним, во время военного положения в Украине заключение военно-врачебной комиссии действительно один год. Все мобилизованные граждане и добровольцы перед началом службы должны пройти осмотр у врачей. Со следующего года определение годности к военной службе должно происходить быстрее, ведь будет работать электронная ВВК.

Также до конца февраля 2025 года в приложении Резерв+ можно будет легко получить направление на прохождение ВВК без визита в территориальные центры комплектования.