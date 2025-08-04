В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанным гражданам нужно пройти военно-врачебную комиссию.

Какие детали о прохождении ВВК стоит знать – сообщает 24 Канал.

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Что известно о прохождении ВВК в Украине?

Руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" адвокат Кристина Ковцун объяснила "Украинскому радио", что ТЦК может направлять повестку для прохождения ВВК до окончания действия постановления, и в законах нигде не указаны ограничения по этому или возможности отказаться от такой повестки.

Кроме этого, принято решение о передаче медицинских данных из реестров врачам с ВВК. В связи с этим данные, которые вносились государственными врачами будут на руках у врачей. Адвокат Мария Левченко советует военнообязанным предоставить врачам комиссии выводы медицинских специалистов и выписные эпикризы, чтобы они имели понимание актуального состояния здоровья.

Зато начальник медицинской службы сектора комплектования Полтавского областного ТЦК, майор медицинской службы Жанна Дрига во время брифинга отметила, что врачебная комиссия изучает документы из медучреждений по месту жительства человека и пребывания на учете, пишет NV.

Речь идет об амбулаторной медкарте, выписки из медкарты участкового врача, результатах предыдущих обследований и осмотров из поликлиник и тому подобное.

Стоит отметить, что перед осмотром военнообязанных им проводится:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

серологический анализ крови на антитела к ВИЧ, поверхностный антиген к вирусу гепатита B (HbsAg), общие антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном или общие антитела к бледной трепонеме (RW);

определяется группа крови и резус-принадлежность, проводятся рентгенологическое обследование органов грудной клетки, ЭКГ;

лицам старше 40 лет обязательно проводится измерение внутриглазного давления, исследование крови на сахар.

Все остальные исследования проводятся по показаниям, которые определяются врачами комиссии на основе данных, собранных о лице из реестра.

Также напомним, что с 1 апреля в Украине заработал электронный кабинет ВВК для оформления выводов о пригодности к военной службе в цифровом формате. Теперь медицинские данные передаются в Минобороны анонимно, а врачи, которые выносят постановления о пригодности, не смогут идентифицировать личность.