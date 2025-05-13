Мобилизация 2025: как изменения в законодательстве ускорили прохождение ВВК

Кабинет министров принял изменения в постановление № 560, которые повлияли на алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Как изменилась процедура прохождения ВВК

В Минобороны объяснили, что ранее электронные направления на ВВК генерировались в приложении Резерв+, а затем накладывалась электронная подпись руководителя ТЦК.

Однако вскоре украинцы будут иметь возможность не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если они захотели пройти ВВК.

Кроме этого, нововведения усилили защиту прав людей с инвалидностью при взаимодействии с ВВК. В частности, ТЦК запретили направлять людей с инвалидностью на комиссию. Отныне они могут пройти осмотр исключительно добровольно, если, например, имеют желание проходить службу по контракту.

Также благодаря изменениям был уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку от мобилизации для женщин и мужчин, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Изменения, которые внесены в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК – уменьшить количество административной работы,

– подчеркнула заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, с 1 апреля в Украине заработал электронный кабинет ВВК. Эта система позволила избежать личного посещения ТЦК – данные автоматически передаются в государственный реестр "Оберег" и доступны через платформу Резерв+.