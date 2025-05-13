Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Як змінилася процедура проходження ВЛК

У Міноборони пояснили, що раніше електронні направлення на ВЛК генерувалися в застосунку Резерв+, а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК.

Однак невдовзі українці матимуть можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо вони захотіли пройти ВЛК.

Крім цього, нововведення посилили захист прав людей з інвалідністю під час взаємодії з ВЛК. Зокрема, ТЦК заборонили направляти людей з інвалідністю на комісію. Відтепер вони можуть пройти огляд винятково добровільно, якщо, наприклад, мають бажання проходити службу за контрактом.

Також завдяки змінам було уточнено перелік документів, які підтверджують право на відстрочку від мобілізації для жінок і чоловіків, що виховують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Зміни, які внесені в постанови, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК – зменшити кількість адміністративної роботи,

– підкреслила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет ВЛК. Ця система дозволила уникнути особистого відвідування ТЦК – дані автоматично передаються до державного реєстру "Оберіг" і доступні через платформу "Резерв+".