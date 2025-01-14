Электронные направления на ВВК будут доступны в Резерв+ уже в январе этого года

Военнообязанные смогут получать электронные направления на ВВК в Резерв+. В приложении они будут доступны уже в январе 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова. Это новшество стало одним из шагов внедрения реформы ВВК.

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Цель реформы – уменьшить коррупцию и бюрократию, – Умеров

"Министерство обороны внедряет системную реформу военно-врачебной экспертизы (ВВК) в ВСУ. Первым шагом стало закладывание нормативной базы для выдачи электронных направлений на прохождение ВВК для военнообязанных", – сообщил Рустем Умеров во вторник, 14 января.

По его словам, цель этой реформы – создать современную, прозрачную систему ВВК, которая поможет уменьшить коррупционные риски и бюрократию.

Продолжаем работать над новыми нормативными актами для дальнейшего упрощения процедуры как для военнообязанных, так и для военнослужащих. Теперь ВЛК также будут учитывать решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, которые с 1 января заменили МСЭК,

– написал министр обороны.

Он отметил, что обновленные положения соответствуют нынешним стандартам и потребностям.

Напомним, что Минобороны анонсировало реформу ВЛК, которая стартует уже в феврале. Она будет происходить в три этапа. Первый этап предусматривает возможность формирования электронного направления и внедрение электронной формы постановлений ВВК для автоматизации процессов. Другие два – возможность прохождения ВВК в любом медучреждении, а информация оттуда автоматически будет передаваться в Минобороны.

Завершить реформы ВВК планируют в первом полугодии 2025 года.