Как пройти ВВК с 1 марта: какие анализы сдать и каких врачей пройти
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за развязанной Россией войны. Следовательно, военнообязанные после получения повестки должны пройти военно-врачебную комиссию, чтобы определить пригодность или непригодность к службе.
Как будет происходить прохождение ВВК с 1 марта – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Мобилизация с 1 марта: как будет проходить и что ждет 18-летних
Порядок прохождения ВВК с 1 марта
Порядок прохождения военно-врачебной комиссии определен Положением приказа Минобороны №402. Так, сначала каждый военнообязанный должен сдать такие анализы:
- общий анализ крови и исследование мочи;
- определение группы крови и резус-фактор;
- рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
- электрокардиографию (ЭКГ);
- серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита B, антитела к вирусу гепатита C, реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);
- исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.
Кроме того, военнообязанным после 40 лет обязательными обследованиями также является измерение давления и анализ крови на сахар.
После прохождения анализов, военнообязанные отправляются на осмотр к профильным врачам. Так, в состав ВВК входят:
- хирург,
- терапевт,
- невропатолог,
- окулист,
- отоларинголог,
- гинеколог (для женщин).
Если военнообязанный имеет жалобы на здоровье или болезни, то стоит показать все медицинские документы и отметить, чтобы их добавили к личному делу.
К слову, согласно новым правилам, мобилизации не подлежат мужчины до 25 и более 60 лет, а также некоторые категории мужчин. Кто не подлежит мобилизации в 2025 году – читайте по ссылке.
Смотрите также Мобилизация женщин: призывают ли в армию и при каких условиях
Имеют ли право направлять на ВВК забронированных
Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением КМУ от 16.05.2024 № 560, которые имеют бронирование от мобилизации, на прохождение ВВК не отправляются.
Если же забронированный военнообязанный получил повестку и направление на прохождение ВВК, то их ни в коем случае не стоит игнорировать. Так, стоит написать официальный отказ и указать причины (в частности – ссылаться на пункт 63 Порядка № 560).
Игнорирование повестки может привести к штрафу в размере от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен, а впоследствии военнообязанного могут объявить в розыск.