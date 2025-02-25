Как пройти ВВК с 1 марта: какие анализы сдать и каких врачей пройти

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за развязанной Россией войны. Следовательно, военнообязанные после получения повестки должны пройти военно-врачебную комиссию, чтобы определить пригодность или непригодность к службе.

Как будет происходить прохождение ВВК с 1 марта – сообщает 24 Канал.

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Порядок прохождения ВВК с 1 марта

Порядок прохождения военно-врачебной комиссии определен Положением приказа Минобороны №402. Так, сначала каждый военнообязанный должен сдать такие анализы:

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-фактор;

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

электрокардиографию (ЭКГ);

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита B, антитела к вирусу гепатита C, реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);

исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.

Кроме того, военнообязанным после 40 лет обязательными обследованиями также является измерение давления и анализ крови на сахар.

После прохождения анализов, военнообязанные отправляются на осмотр к профильным врачам. Так, в состав ВВК входят:

хирург,

терапевт,

невропатолог,

окулист,

отоларинголог,

гинеколог (для женщин).

Если военнообязанный имеет жалобы на здоровье или болезни, то стоит показать все медицинские документы и отметить, чтобы их добавили к личному делу.

К слову, согласно новым правилам, мобилизации не подлежат мужчины до 25 и более 60 лет, а также некоторые категории мужчин. Кто не подлежит мобилизации в 2025 году – читайте по ссылке.

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Имеют ли право направлять на ВВК забронированных

Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением КМУ от 16.05.2024 № 560, которые имеют бронирование от мобилизации, на прохождение ВВК не отправляются.

Если же забронированный военнообязанный получил повестку и направление на прохождение ВВК, то их ни в коем случае не стоит игнорировать. Так, стоит написать официальный отказ и указать причины (в частности – ссылаться на пункт 63 Порядка № 560).

Игнорирование повестки может привести к штрафу в размере от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен, а впоследствии военнообязанного могут объявить в розыск.