Прохождение медосмотра при мобилизации: какие документы необходимо подготовить перед ВВК
Источник:New Voice
Перед прохождением военно-врачебной комиссии военнообязанным необходимо подготовить ряд документов. Первоначально говорится о всех медицинских заключениях, которые есть у мужчины.
Об этом рассказали должностные лица Полтавского областного территориального центра комплектования. Там подчеркнули, что при прохождении ВВК необходимо иметь все выводы из государственных медицинских учреждений.
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Какие медицинские документы можно подготовить перед ВВК
Майор медицинской службы Жанна Дрига пояснила, что перед началом прохождения ВЛК военнообязанный должен предоставить:
- медицинские заключения;
- выписные экспертизы.
Под этими документами подразумевается амбулаторная медкарта, выписки из медкарты участкового врача, результаты предварительных обследований и осмотров из поликлиник и т.д. В ТЦК не рассказывают, принимают ли во внимание медицинские выводы из частных клиник, однако обязательно отмечают заключения из государственных учреждений.
Юристы также советуют военнообязанным прислать копии всех своих документов, медицинских, в том числе, в ТЦК еще до вручения повестки. Впрочем, ксерокопии должны быть обязательно заверены нотариусом. Особенно это касается тех, кто имеет постоянные проблемы со здоровьем.
Лучший вариант – заранее направить эти документы в адрес своего центра комплектования, в котором вы состоите на учете. В таком случае, если вы уже предоставили медицинские документы, где четко указано, что у вас есть определенное генетическое заболевание, хронические проблемы и т.д. доставлены вперед. У вас есть доказательства подачи этих документов. И в случае, если будут нарушения с их стороны, будет очень легко доказать превышение их полномочий,
– объяснила адвокат Кристина Ковшун.
С какими болезнями не мобилизуют в октябре
Правительство внесло некоторые правки в приказ "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Согласно последним редакциям и правкам, в октябре не смогут мобилизовать мужчин с патологиями, среди которых:
- умственная отсталость;
- шизофрения;
- отсутствие конечности;
- слепота;
- глухота.