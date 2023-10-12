Про це розповіли посадові особи Полтавського обласного територіального центру комплектування. Там наголосили, що під час проходження ВЛК необхідно мати усі висновки з державних медичних установ.

До теми Загальна мобілізація в Україні: доки вона триватиме та що на це впливає

Які медичні документи можна підготувати перед ВЛК

Майор медичної служби Жанна Дрига пояснила, що перед початком проходження ВЛК військовозобов'язаний має надати:

медичні заключення;

виписні експертизи.

Під цими документами мають на увазі амбулаторну медкарту, виписки з медкарти дільничного лікаря, результати попередніх обстежень та оглядів з поліклінік тощо. У ТЦК не розповідають, чи беруть до уваги медичні висновки з приватних клінік, проте обов'язково наголошують на заключеннях з державних установ.

Юристи також радять військовозобов'язаним надіслати копії усіх своїх документів, медичних у тому числі, до ТЦК ще до вручення повістки. Втім, ксерокопії мають бути обов'язково завірені нотаріусом. Особливо це стосується тих, хто має постійні проблеми зі здоров'ям.

Кращий варіант – це заздалегідь направити ці документи на адресу свого центру комплектування, в якому ви перебуваєте на обліку. В такому разі, якщо ви вже надали медичні документи, де чітко зазначено, що у вас є певне генетичне захворювання, хронічні проблеми тощо, ВЛК та центри комплектування будуть інакше поводитись, бо вони розуміють, що ви заздалегідь подбали про те, щоб ці документи були доставлені наперед. Ви маєте докази подачі цих документів. І у разі, якщо будуть порушення з їхньої сторони, буде дуже легко довести перевищення їхніх повноважень,

– пояснила адвокатка Христина Ковшун.

З якими хворобами не мобілізують у жовтні

Уряд вніс деякі правки до наказу "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Згідно з останніми редакціями й правками, у жовтні не зможуть мобілізувати чоловіків з патологіями, серед яких: