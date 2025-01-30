Продлят ли сроки прохождения ВВК для ограниченно годных

Все военнообязанные украинцы, которые до 4 мая 2024 года получили статус ограниченно годных к военной службе, должны пройти повторный медосмотр до 4 февраля 2025 года. Это предусмотрено обновленным мобилизационным законом.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя руководителя ОП Ирины Верещук в эфире телемарафона. В частности, в Офисе Президента рассматривают возможность продления сроков.

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В ОП предлагают продлить сроки

По словам Верещук, правительство планирует внести изменения в постановление №560, что позволит ввести электронные направления на ВВК. Она объяснила, что Офис Президента получил многочисленные обращения от общественных организаций и граждан из-за рисков, связанные со сроками прохождения ВВК.

Мы проанализировали, увидели действительно, что проблема есть, доложили президенту и получили поручение принять все неотложные меры, чтобы адекватно решить проблему, которая на сегодня сложилась. Она заключается в том, что более миллиона людей не успеют, вероятно, пройти ВВК как ограниченно годные. Мы связались с депутатами, проработали с Министерством обороны, Генеральным штабом и всеми, от кого это зависит и пришли к выводу, что надо дать людям еще некоторое время, чтобы они успели пройти ВЛК в нормальный способ,

– подчеркнула Верещук.

На сколько времени могут продлить срок

По словам Верещук, минимальный срок продления составит три месяца. В Украине работает 1036 ВВК, однако для обслуживания более миллиона граждан необходимо больше времени, чтобы избежать штрафов и санкций.

По ее словам, граждане, которые уже были признаны ограниченно годными, могут проходить ВВК как по собственной инициативе, так и по направлению.

Заместитель руководителя ОП сообщила, что электронные направления на ВВК уже проходят тестирование в приложении "Резерв+". В то же время для их полноценного запуска необходимо внести изменения в постановление №560. Кабинет Министров планирует принять соответствующие изменения в ближайшее время.

