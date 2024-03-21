У Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины определена процедура прохождения ВВК. Также там можно найти требования к документам, необходимых для призывников, военнообязанных, резервистов и военнослужащих.
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Какие документы подаются перед началом прохождения ВВК
Все военнообязанные граждане, которым вручена повестка, обязаны пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе.
Перед началом осмотра необходимо предъявить врачам медицинские заключения и выписные эпикризы. Кроме этого, военнообязанным рекомендуется отправлять в ТЦК заверенные нотариусом копии медицинских документов до получения повестки. Это позволит избежать недоразумений и упростит процедуру ВВК.
Что такое эпикризы
Эпикриз – это медицинский документ, который содержит выводы врача о ходе болезни, результаты обследований, проведенное лечение и рекомендации по дальнейшему управлению состоянием пациента. Этот документ готовится на завершающем этапе лечения или госпитализации пациента и имеет целью систематизацию информации о его состоянии для дальнейшего использования медицинским персоналом.
Юристы советуют также иметь при себе медицинские документы и заверенные нотариусом копии, на случай, если придется проходить ВВК, когда нет возможности вернуться домой за документами.
Порядок прохождения ВЛК
Прохождение ВВК начинается с общего анализа крови и изучения группы крови и резус-принадлежности. От лиц после 40 лет требуется измерение давления и анализ крови на сахар.
Далее призывников направляют на рентгенологическое обследование органов грудной клетки и электрокардиографию. Дополнительно осуществляют серологический анализ крови на наличие антител к ВИЧ, гепатиту "В" и "С", а также проводят флюорографию.
После сдачи анализов и обследований военнообязанные встречаются с такими профильными врачами:
- хирург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- стоматолог;
- дерматолог;
Юристы отмечают, что перед осмотром важно приобщить все медицинские документы к личному делу, а также отметить наличие хронических заболеваний. В соответствии с Положением, исполнитель ВВК имеет право на внимательное рассмотрение всех документов и назначение дополнительного обследования в случае необходимости. Если решение ВВК окажется несоответствующим или отрицательным, военнообязанному предоставляется возможность подать жалобу и обжаловать его.
После завершения всех медицинских обследований и подготовки комиссии к принятию решения, важно получить свой вариант постановления ВВК в виде справки. Это является не только процедурой, предусмотренной Положением об экспертизе, но и предоставляет лицу возможность обжаловать принятое решение в случае, если она не согласна с ним.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что потребности мобилизовать полмиллиона граждан пока нет. Он отметил, что учитывая ротации, что происходят на передовой, и вооружение, которое поступает, такие масштабы призыва не нужны.
- Также стало известно, кто сможет получить бронирование по новому законодательству. Согласно новым правилам, бронь от мобилизации будет предусматриваться не только для госслужащих, правоохранителей и работников ОПК, но и других сфер. Бронирование будет определяться отдельным постановлением Кабмина.
- В то же время нардеп Роман Лозинский сообщил, что Комитет Верховной Рады не достиг согласия относительно поправок относительно штрафов и наказаний для уклонистов. Он отметил, что пока нет налаженного сотрудничества с правоохранительным комитетом и дойти до окончательного решения пока трудно.