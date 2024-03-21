У Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины определена процедура прохождения ВВК. Также там можно найти требования к документам, необходимых для призывников, военнообязанных, резервистов и военнослужащих.

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Какие документы подаются перед началом прохождения ВВК

Все военнообязанные граждане, которым вручена повестка, обязаны пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе.

Перед началом осмотра необходимо предъявить врачам медицинские заключения и выписные эпикризы. Кроме этого, военнообязанным рекомендуется отправлять в ТЦК заверенные нотариусом копии медицинских документов до получения повестки. Это позволит избежать недоразумений и упростит процедуру ВВК.

Что такое эпикризы Эпикриз – это медицинский документ, который содержит выводы врача о ходе болезни, результаты обследований, проведенное лечение и рекомендации по дальнейшему управлению состоянием пациента. Этот документ готовится на завершающем этапе лечения или госпитализации пациента и имеет целью систематизацию информации о его состоянии для дальнейшего использования медицинским персоналом.

Юристы советуют также иметь при себе медицинские документы и заверенные нотариусом копии, на случай, если придется проходить ВВК, когда нет возможности вернуться домой за документами.

Порядок прохождения ВЛК

Прохождение ВВК начинается с общего анализа крови и изучения группы крови и резус-принадлежности. От лиц после 40 лет требуется измерение давления и анализ крови на сахар.

Далее призывников направляют на рентгенологическое обследование органов грудной клетки и электрокардиографию. Дополнительно осуществляют серологический анализ крови на наличие антител к ВИЧ, гепатиту "В" и "С", а также проводят флюорографию.

После сдачи анализов и обследований военнообязанные встречаются с такими профильными врачами:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог;

Юристы отмечают, что перед осмотром важно приобщить все медицинские документы к личному делу, а также отметить наличие хронических заболеваний. В соответствии с Положением, исполнитель ВВК имеет право на внимательное рассмотрение всех документов и назначение дополнительного обследования в случае необходимости. Если решение ВВК окажется несоответствующим или отрицательным, военнообязанному предоставляется возможность подать жалобу и обжаловать его.

После завершения всех медицинских обследований и подготовки комиссии к принятию решения, важно получить свой вариант постановления ВВК в виде справки. Это является не только процедурой, предусмотренной Положением об экспертизе, но и предоставляет лицу возможность обжаловать принятое решение в случае, если она не согласна с ним.

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