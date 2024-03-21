У Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України визначено процедуру проходження ВЛК. Також там можна знайти вимоги до документів, необхідних для призовників, військовозобов'язаних, резервістів та військовослужбовців.

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Які документи подаються перед початком проходження ВЛК

Всі військовозобов'язані громадяни, яким вручена повістка, зобов'язані пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби.

Перед початком огляду необхідно пред'явити лікарям медичні висновки та виписні епікризи. Окрім цього, військовозобов'язаним рекомендовано надсилати в ТЦК завірені нотаріусом копії медичних документів до отримання повістки. Це дозволить уникнути непорозумінь та спростить процедуру ВЛК.

Що таке епікризи Епікриз – це медичний документ, який містить висновки лікаря про хід хвороби, результати обстежень, проведене лікування та рекомендації щодо подальшого управління станом пацієнта. Цей документ готується на завершальному етапі лікування або госпіталізації пацієнта та має на меті систематизацію інформації про його стан для подальшого використання медичним персоналом.

Юристи радять також мати при собі медичні документи та завірені нотаріусом копії, на випадок, якщо доведеться проходити ВЛК, коли немає можливості повернутися додому за документами.

Порядок проходження ВЛК

Проходження ВЛК починається із загального аналізу крові та вивчення групи крові та резус-належності. Від осіб після 40 років вимагається вимір тиску та аналіз крові на цукор.

Далі призовників направляють на рентгенологічне обстеження органів грудної клітки та електрокардіографію. Додатково здійснюють серологічний аналіз крові на наявність антитіл до ВІЛ, гепатиту "В" та "С", а також проводять флюорографію.

Після здачі аналізів та обстежень військовозобов'язані зустрічаються з такими профільними лікарями:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог;

Юристи наголошують, що перед оглядом важливо долучити всі медичні документи до особової справи, а також зазначити наявність хронічних захворювань. Відповідно до Положення, виконавець ВЛК має право на уважне розглядання усіх документів та призначення додаткового обстеження у разі необхідності. Якщо рішення ВЛК виявиться невідповідним або негативним, військовозобов'язаному надається можливість подати скаргу та оскаржити його.

Після завершення всіх медичних обстежень та підготовки комісії до ухвалення рішення, важливо отримати свій варіант постанови ВЛК у вигляді довідки. Це є не лише процедурою, передбаченою Положенням про експертизу, а й надає особі можливість оскаржити прийняте рішення у випадку, якщо вона не згодна з ним.

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