Куда обращаться, если возникли проблемы при прохождении ВВК: объяснение Генштаба

В Украине из-за войны войны с Россией продолжается мобилизация и военнообязанные, получившие повестки, проходят военно-врачебные комиссии (ВВК). В Генштабе ВСУ решили объяснить, куда следует обращаться, если возникли вопросы при прохождении ВВК.

Граждане могут обратиться к горячим линиям сразу нескольких ведомств. Среди них – Министерство обороны, Минздрав, Командование Медицинских сил ВСУ, Силы территориальной обороны ВСУ, Министерство по делам ветеранов Украины.

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Также можно обратиться в Национальное информационное бюро по военнопленным, принудительно депортированным и пропавшим лицам в правительственный контактный центр.

Министерство обороны Украины

получение направления на лечение и ВВК военнослужащими ВСУ;

необходимые документы для ВВК;

обжалование решений ВВК;

исполнение решений ВВК, социальные гарантии военнослужащих.

0 800 500 442

Министерство здравоохранения Украины

Прохождение военнослужащими осмотра МСЭК;

ВВК в гражданских учреждениях здравоохранения;

прием жалоб на обслуживание в гражданских учреждениях здравоохранения

0 800 60 20 19

Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины

Медицинское обеспечение военнослужащих ВСУ.

(044) 522 83 58

Силы территориальной обороны ВСУ

Информационная поддержка военнослужащих Сил ТрО ВСУ о направлении на лечение и прохождение ВВК.

0 800 507 028

Министерство по делам ветеранов Украины

Поддержка ветеранов войны:

(063) 227-14-27 – по вопросам установления статусов и социальной защиты;

(063) 035-54-68 – по вопросам психологической помощи, оздоровления, образования.

Национальное информационное бюро по вопросам военнопленных, принудительно депортированных и пропавших

Поддержка семей военнопленных, принудительно депортированных и пропавших.

(044) 287-81-65 (звонки из-за границы)

Правительственный контактный центр

1545 – общая правительственная горячая линия;

1545 (на IVR кнопка 9) – горячая линия по вопросам ветеранов войны и членов их семей.

Прохождение ВВК станет быстрее и удобнее

Заместитель министра обороны Анна Маляр недавно анонсировала изменения в прохождении ВВК. В частности, на него можно будет записаться электронно.

Маляр сообщила, что увеличивается сеть ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения.

Кроме того, по ее словам, создается информационная поддержка (горячая линия) и внедряются информационные продукты, которые помогут военнослужащим получить помощь.