Куда обращаться, если возникли проблемы при прохождении ВВК: объяснение Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине из-за войны войны с Россией продолжается мобилизация и военнообязанные, получившие повестки, проходят военно-врачебные комиссии (ВВК). В Генштабе ВСУ решили объяснить, куда следует обращаться, если возникли вопросы при прохождении ВВК.
Граждане могут обратиться к горячим линиям сразу нескольких ведомств. Среди них – Министерство обороны, Минздрав, Командование Медицинских сил ВСУ, Силы территориальной обороны ВСУ, Министерство по делам ветеранов Украины.
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Также можно обратиться в Национальное информационное бюро по военнопленным, принудительно депортированным и пропавшим лицам в правительственный контактный центр.
Министерство обороны Украины
- получение направления на лечение и ВВК военнослужащими ВСУ;
- необходимые документы для ВВК;
- обжалование решений ВВК;
- исполнение решений ВВК, социальные гарантии военнослужащих.
- 0 800 500 442
Министерство здравоохранения Украины
- Прохождение военнослужащими осмотра МСЭК;
- ВВК в гражданских учреждениях здравоохранения;
- прием жалоб на обслуживание в гражданских учреждениях здравоохранения
- 0 800 60 20 19
Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины
- Медицинское обеспечение военнослужащих ВСУ.
- (044) 522 83 58
Силы территориальной обороны ВСУ
- Информационная поддержка военнослужащих Сил ТрО ВСУ о направлении на лечение и прохождение ВВК.
- 0 800 507 028
Министерство по делам ветеранов Украины
- Поддержка ветеранов войны:
- (063) 227-14-27 – по вопросам установления статусов и социальной защиты;
- (063) 035-54-68 – по вопросам психологической помощи, оздоровления, образования.
Национальное информационное бюро по вопросам военнопленных, принудительно депортированных и пропавших
- Поддержка семей военнопленных, принудительно депортированных и пропавших.
- (044) 287-81-65 (звонки из-за границы)
Правительственный контактный центр
- 1545 – общая правительственная горячая линия;
- 1545 (на IVR кнопка 9) – горячая линия по вопросам ветеранов войны и членов их семей.
Прохождение ВВК станет быстрее и удобнее
Заместитель министра обороны Анна Маляр недавно анонсировала изменения в прохождении ВВК. В частности, на него можно будет записаться электронно.
Маляр сообщила, что увеличивается сеть ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения.
Кроме того, по ее словам, создается информационная поддержка (горячая линия) и внедряются информационные продукты, которые помогут военнослужащим получить помощь.