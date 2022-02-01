Проигнорировали главное – Путин об ответе США на "гарантии безопасности"

Владимир Путин отреагировал на ответ Соединенных Штатов относительно просьбы России о "гарантиях безопасности". По его словам, "принципиальные беспокойства" проигнорировали.

Об этом президент страны-агрессора сказал на совместном брифинге с венгерским премьером Орбаном.

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Путин сделал истерическое заявление о том, что они не увидели учет трех требований, которые касаются:

недопущения расширения НАТО;

отказа от размещения ударных систем вооружений Альянса возле российских границ;

возвращения военной инфраструктуры в Европе к 1997 году.

Внимательно анализируем полученные от США и НАТО 26 января письменные ответы, но уже сейчас ясно, что принципиальные российские беспокойства проигнорированы,

– отметил он.

Просьба России по поводу "гарантий безопасности"

В декабре 2021 года Россия выдвинула – главным образом к США – требования относительно "гарантий безопасности". Москва захотела получить письменные гарантии нерасширения Североатлантического альянса.

После нескольких раундов переговоров Белый дом предоставил Кремлю "письменный ответ" на эти требования. Текст американцы не обнародовали, но заверили, что там нет сюрпризов.

После этого Путин пообещал отправить свою реакцию спустя несколько дней. Но и оговорился, что в ответе Соединенных Штатов не учтен важный для Кремля вопрос.

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