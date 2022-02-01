Проигнорировали главное – Путин об ответе США на "гарантии безопасности"
1 февраля 2022 , 18:54Читати новину українською
Источник:"РИА Новости"
Владимир Путин отреагировал на ответ Соединенных Штатов относительно просьбы России о "гарантиях безопасности". По его словам, "принципиальные беспокойства" проигнорировали.
Об этом президент страны-агрессора сказал на совместном брифинге с венгерским премьером Орбаном.
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Путин сделал истерическое заявление о том, что они не увидели учет трех требований, которые касаются:
- недопущения расширения НАТО;
- отказа от размещения ударных систем вооружений Альянса возле российских границ;
- возвращения военной инфраструктуры в Европе к 1997 году.
Внимательно анализируем полученные от США и НАТО 26 января письменные ответы, но уже сейчас ясно, что принципиальные российские беспокойства проигнорированы,
– отметил он.
Просьба России по поводу "гарантий безопасности"
- В декабре 2021 года Россия выдвинула – главным образом к США – требования относительно "гарантий безопасности". Москва захотела получить письменные гарантии нерасширения Североатлантического альянса.
- После нескольких раундов переговоров Белый дом предоставил Кремлю "письменный ответ" на эти требования. Текст американцы не обнародовали, но заверили, что там нет сюрпризов.
- После этого Путин пообещал отправить свою реакцию спустя несколько дней. Но и оговорился, что в ответе Соединенных Штатов не учтен важный для Кремля вопрос.