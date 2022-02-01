Проигнорировали главное – Путин об ответе США на "гарантии безопасности"

1 февраля 2022 , 18:54
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Источник:

"РИА Новости"

Владимир Путин отреагировал на ответ Соединенных Штатов относительно просьбы России о "гарантиях безопасности". По его словам, "принципиальные беспокойства" проигнорировали.

Об этом президент страны-агрессора сказал на совместном брифинге с венгерским премьером Орбаном.

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Путин сделал истерическое заявление о том, что они не увидели учет трех требований, которые касаются:

  • недопущения расширения НАТО;
  • отказа от размещения ударных систем вооружений Альянса возле российских границ;
  • возвращения военной инфраструктуры в Европе к 1997 году.

Внимательно анализируем полученные от США и НАТО 26 января письменные ответы, но уже сейчас ясно, что принципиальные российские беспокойства проигнорированы,
– отметил он.

Обратите внимание! Йенс Столтенберг заявил, что российские требования по так называемым "гарантиям безопасности" невыполнимы. В то же время Альянс готов продолжать диалог с Москвой.

Просьба России по поводу "гарантий безопасности"

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Автор: Олег Васьків