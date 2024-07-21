Как происходила атака по аэродрому Миллерово: оперативная сводка от Свитана

Ночью 20 июля в районе российского аэродрома Миллерово раздавались взрывы. Согласно спутниковым снимкам, в результате атаки возникли три очага пожара.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил атаку по аэродрому.

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Аэродром Миллерово

По его словам, удар по Миллерово – давно уже ожидался. Ведь там как раз базируется полк истребительной авиации Су-30. Удар по ним и предназначался.

Он подчеркнул, что понимать – не все дроны дошли. Часть все же они сбивают, ведь у врага есть ПВО. А дрон сам по себе не маневренное средство поражения, поэтому для россиян, как и для нас, это не очень большая сложность.

Военный эксперт объяснил, что несмотря на это есть механизмы, чтобы их пройти, а именно – численность. Это когда идет несколько десятков дронов в одну точку. Именно это мы видим по Миллерово. По мнению Свитана, можно сказать, что часть задачи этой атаки – выполнена.

Дрон попал в российский катер

Появилось видео, на котором ударный морской дрон СБУ поражает российский катер КС-701 "Тунец". Это не первое поражение катеров этого типа. В 2023 году морская авиация ВМС Украины уничтожила российский катер "Тунец" в северо-западной части Черного моря.

"Тунец" – это береговые катера, поэтому их там вообще не мало. Чтобы их все выбить, надо приложить много усилий,

– пояснил Роман Свитан.

"Мы однозначно этим путем идем. Поэтому, я думаю, что затопленным будет весь российский флот. Даже включая береговую охрану", – добавил эксперт.