В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив атаку по аеродрому.

Важливо Є 2 варіанти: який новий російський дрон могли збити над Києвом

Аеродром Міллерово

За його словами, удар по Міллерово – давно вже очікувався. Адже там якраз базується полк винищувальної авіації Су-30. Удар по них і призначався.

Він наголосив, що розуміти – не всі дрони дійшли. Частину все ж вони збивають, адже у ворога є ППО. А дрон сам по собі не маневровий засіб ураження, тому для росіян, як і для нас, це не дуже велика складність.

Військовий експерт пояснив, що попри це є механізми, аби їх пройти, а саме – чисельність. Це коли йде декілька десятків дронів в одну точку. Саме це ми бачимо по Міллерово. На думку Світана, можна сказати, що частина завдання цієї атаки – виконана.

Дрон влучив російський катер

Зʼявилося відео, на якому ударний морський дрон СБУ уражає російський катер КС-701 "Тунець". Це не перше ураження катерів цього типу. У 2023 році морська авіація ВМС України знищила російський катер "Тунець" в північно-західній частині Чорного моря.

"Тунець" – це берегові катера, тому їх там взагалі не мало. Щоб їх всі вибити, треба докласти багато зусиль,

– пояснив Роман Світан.

"Ми однозначно цим шляхом йдемо. Тому, я думаю, що затопленим буде весь російський флот. Навіть включно з береговою охороною", – додав експерт.