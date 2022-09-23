Ходят по домам, пугают людей: как проходит "референдум" в Запорожской области

Оккупанты начали псевдореферендум на оккупированной части Запорожской области. Они пытаются запугать местное население.

Об этом для 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что сегодня, утром 23 сентября, начались очень смешные мероприятия.

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"Это имитационные меры, которые необходимы российской пропаганде, чтобы показать по телевидению. Даже в россии нет законов о таких референдумах. Мелитопольцы и бердянцы сообщают, что оккупанты ходят в их дома. Ходят в сопровождении одного военного с автоматом, но пишут, что и по трое военных с оружием тоже приходили", – рассказал корреспондент.

Контролируют каждый дом

По словам журналиста, есть информация, что в Бердянске накануне карикатурных мероприятий завезли автобусами массовку из Крыма. Это несмотря на заявления, что оккупанты собрали людей в участковые комиссии среди местных.

Колаборантов мало, поэтому пришлось завезти массовку, чтобы она ходила по домам. В Бердянск завезли массовку из оккупированной Донбасса. Стучат, звонят в дверь, ведут себя вежливо. Двери не выбивают, если им не открывать, а пытаются действовать из-за "старших по дому", которых ранее назначили,

– сказал корреспондент.

Он рассказал, что общался с жительницей Мелитополя. Она не открыла дверь и сделала вид, что никого нет дома. Однако впоследствии женщине позвонила "старшая по дому" и сказала: "Это некрасивый поступок, потому что все знают, что ты домохозяйка и сидишь в квартире. К тебе еще раз придут. Открывай и голосуй". Женщина отмечает, что не планирует открывать дверь.

Непонятно, как происходит "голосование"

Оккупанты устроили автопробег, где на транспорте было два флага – триколор и зелено-красный. Второй они хотят объявить флагом "запорожско-мелитопольской республики".

Избирательные комиссии захватчиков сидят в школах, детских садах. Как отметил корреспондент, хотя оккупанты объявили, что 4 дня будут ходить с ящиками, а на пятый будут принимать на "участки" людей.

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"Однако на разных видео видно, что кто-то приперся на участок и проголосовал там. Трудно сказать, какой там порядок голосования. Сами жители оккупированных территорий дают друг другу советы, что дверь не открывать, их сегодня не будут выбивать", - рассказал корреспондент.

Он добавил, что не говорится ни о одной тайне голосования. Людей заставляют голосовать так, как нужно оккупантам.

Псевдореферендум в Луганской области

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что "референдум" проходит на скорую руку в квартирах и дворах под пристальным наблюдением россиян с оружием. Они угрожают в случае неповиновения выбивать дверь.

Когда в "бюллетене" человек ставит галочку напротив "нет" – ее записывают в "блокнот". "Голосовать" можно без паспорта, потому что "мы тебя и так знаем",

– сказал Гайдай.

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