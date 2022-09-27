Произошел сбой базы данных: в пункте пропуска "Шегини" пускают только пешеходов
Источник:Госпогранслужба
На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" осуществляется пропуск только пешеходов. Граждан просят выбирать другие пути в Польшу
Пропуск транспортных средств приостановлен в обоих направлениях из-за неисправности базы данных Таможенной службы.
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Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Польшу,
– призывали пограничники.
Но для пешеходов пункт пропуска работает в обычном режиме, и их оформление осуществляется согласно правилам.Справка. По данным ГПСУ, в Украину за прошедшие сутки, 26 сентября, прибыло более 31 тысячи человек, почти 29 тысяч из них – украинцы.
Ранее удалось разблокировать работу пропускного пункта "Ягодин" на границе Украины и Польши. К слову, из-за блокирования проезда грузовиков на пропускном пункте "Ягодин" Украина ежедневно теряла миллионы гривен, которые могли бы поступать в государственный бюджет.
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