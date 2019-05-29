Произошел пожар на бывшем заводе Порошенко "Кузница на Рыбальском": фото, видео

В Киеве на территории судостроительного предприятия "Кузница на Рибальском", которое выполняет оборонные заказы, произошел пожар. Это завод когда-то принадлежал пятому украинскому президенту Петру Порошенко и его соратнику Игорю Коненко, которого СМИ называли "серым Кардиналом Банковой".

Огонь вспыхнул на территории "Кузницы" утром 29 мая. Как видно с фото и видео, которые обнародовали в сети, пожар был довольно серьезным. В то же время очевидцы говорят об очень сильном задымлении, которое было видно с расстояния в несколько километров.

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Пожар на территории завода "Кузница на Рыбальском" произошел в трюме пришвартованного корабля

Возгорание произошло на пирсе предприятия, а именно в трюме пришвартованного корабля. Огнеборцам пожар уже удалось ликвидировать – на месте работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Причина – нарушение инструкций и неосторожное обращение с огнем.

Серьезный пожар на заводе "Кузница на Рыбальском": смотрите видео

Что известно о заводе "Кузница на Рыбальском". Ранее у него было название "Ленинская кузница", которое сменили в рамках декоммунизации. Завод был создан в 1862 году. В 1995 году завод приобрел пятый украинский президент Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд "Прайм Эссетс Капитал". Вторым по величине акционером был ПАО "ЗНКИФ "ВИК", который сконцентрировал активы Игоря Кононенко.

После начала войны на Донбассе завод "Кузница на Рыбальском" освоил производство новых разработок оборонного назначения. Сегодня судозавод осуществляет в рамках гособоронзаказа строительство для военных госзаказчиков малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М" и десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр". В октябре 2018 года ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" презентовал потенциальным заказчикам проект нового ракетного патрульного катера под шифром "Лань".

С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно терпело многомиллионные убытки, увеличить заказ. В 2017 году прибыль завода составила 18,6 миллиона гривен, а выручка – 776 миллионов гривен.

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Вокруг "Кузницы на Рыбальском" возникало немало скандалов. В частности, в 2017 году в один из таких попал Петр Порошенко. Тогда НАБУ получило разрешение от суда проверить документацию завода. Детективы уверяли, что пограничники приобрели на заводе боевые модули втрое дороже, чем планировали: за 60 миллионов гривен было приобретено 4 БТР, хотя за эти деньги планировалось приобрести 12 боевых модулей, то есть пулеметов. Кроме того, кузница была одной из фирм-прокладок, фигурирующих в деле о хищении в "Укроборонпроме".

В ноябре 2018 года Порошенко и Кононенко продали свои акции (94,03%) подконтрольной Сергею Тигипко кипрской компании Еwins Lімітеd. Максимальная стоимость пакета акций – 300 миллионов долларов.

Похожий инцидент недавно случился в Одессе. Здесь на территории бывшей воинской части горело здание, где раньше размещался склад. По словам очевидцев, на месте пожара был виден столб черного дыма. Площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

КАКИЕ ЕЩЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ПОЖАРЫ СЛУЧАЛИСЬ НЕДАВНО В УКРАИНЕ: