Произошла разгерметизация: в ГСЧС прокомментировали аварию на "Ривнеазот"

В Ровно вечером 20 июля произошла авария на заводе "Ривнеазот". В ГСЧС рассказали, что произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами.

Также спасатели пояснили, что инцидент произошел в цехе производства азотной кислоты.

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В ГСЧС прокомментировали аварию на "Ривнеазоте"

20 июля около 17 часов возле Ровно на территории завода "Ривнеазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами,

– пояснили в ГСЧС.

Также рассказали, что:

в 17:26 утечку газов прекратили;

жертв и пострадавших нет;

химически опасных веществ в воздухе не обнаружили;

угрозы людям и окружающей среде нет.

"Концентрация окиси азота в воздухе на территории предприятия составляет 0,5 – 0,8 мг на кубометр при предельно допустимой концентрации – 1,5 миллиграмм на кубометр", – пояснили спасатели.

Для дежурства привлекли 15 человек и 4 единицы техники.

Над предприятием оранжевое облако

В Госэкоинспекции Украины подтвердили, что возле Ровно на предприятии "Ривнеазот" – внештатная ситуация.

Произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты из-за разгерметизации трубопровода. Над предприятием появилось оранжевое облако,

– пояснили в Госэкоинспекции Украины.

Глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеванный заявил, что инспекторы ДЭИ уже находятся на месте происшествия. С помощью лабораторного оборудования они должны провести замеры вредных примесей.

Добавил также, что о результатах исследований и о состоянии окружающей среды вокруг объекта будут сообщать дополнительно. Однако заверили, что ситуация контролируемая.

Коротко о ситуации на предприятии "Ривнеазот"