Произошла разгерметизация: в ГСЧС прокомментировали аварию на "Ривнеазот"
Источник:ГСЧС Украины
В Ровно вечером 20 июля произошла авария на заводе "Ривнеазот". В ГСЧС рассказали, что произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами.
Также спасатели пояснили, что инцидент произошел в цехе производства азотной кислоты.
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В ГСЧС прокомментировали аварию на "Ривнеазоте"
20 июля около 17 часов возле Ровно на территории завода "Ривнеазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами,
– пояснили в ГСЧС.
Также рассказали, что:
- в 17:26 утечку газов прекратили;
- жертв и пострадавших нет;
- химически опасных веществ в воздухе не обнаружили;
- угрозы людям и окружающей среде нет.
"Концентрация окиси азота в воздухе на территории предприятия составляет 0,5 – 0,8 мг на кубометр при предельно допустимой концентрации – 1,5 миллиграмм на кубометр", – пояснили спасатели.
Для дежурства привлекли 15 человек и 4 единицы техники.
Над предприятием оранжевое облако
В Госэкоинспекции Украины подтвердили, что возле Ровно на предприятии "Ривнеазот" – внештатная ситуация.
Произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты из-за разгерметизации трубопровода. Над предприятием появилось оранжевое облако,
– пояснили в Госэкоинспекции Украины.
Глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеванный заявил, что инспекторы ДЭИ уже находятся на месте происшествия. С помощью лабораторного оборудования они должны провести замеры вредных примесей.
Добавил также, что о результатах исследований и о состоянии окружающей среды вокруг объекта будут сообщать дополнительно. Однако заверили, что ситуация контролируемая.
Коротко о ситуации на предприятии "Ривнеазот"
- 20 июля в Ровно вечером произошел взрыв на "Ривнеазоте". По данным местных СМИ, он произошел на агрегате производства азотной кислоты.
- Спикер ГСЧС Украины в Ровненской области Дмитрий Мельник рассказал, что в результате взрыва никто не пострадал.
- Руководитель по коммуникациям "Group DF", в которую входит предприятие, Олег Арестархов в комментарии "Суспільному" пояснил, что на предприятии произошла разгерметизация трубопровода в цехе азотной кислоты.
- Он заверил, что показатели качества воздуха – в пределах допустимых норм. Никакой угрозы окружающей среде и людям нет, а предприятие работает в штатном режиме.