Произошло невозможное, – Саакашвили рассказал, почему вернулся в Грузию после 8 лет отсутствия
Источник:НВ
В октябре Саакашвили вернулся в Грузию после почти восьми лет отсутствия. Его практически сразу арестовали и упекли в тюрьму.
В тюремных письмах третий президент сообщил, что решил приехать на родину именно сейчас, потому что правящая партия "Грузинская мечта" "окончательно выбрала российский вектор".
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После нескольких лет заигрывания олигарха Иванишвили (экс-президент Грузии – 24 канал) с Западом произошло то, что невозможно было представить,
– написал политик.
"В Грузии зарегистрировали пропутинскую партию, которая открыла телеканал, правительство открыто нападает на Запад. Когда-то Грузия была №1 реформатором в мире, а сейчас Европейский банк реконструкции и развития опубликовал доклад об окончании реформ", – добавил Михеил Саакашвили.
Возвращение Саакашвили в Грузию
- Утром 1 октября Михеил Саакашвили опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину и находится в Батуми.
- Грузинская прокуратура сообщила, что третий президент прибыл в родную страну в ночь на 29 сентября. Политик спрятался в грузовике с молочной продукцией.
- После заключения он объявил голодовку, а впоследствии, по словам оппозиции, его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.
- Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.
- Экс-президент Грузии 20 ноября прекратил голодовку из-за ухудшения самочувствия. Это произошло после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори.