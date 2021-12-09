Произошло невозможное, – Саакашвили рассказал, почему вернулся в Грузию после 8 лет отсутствия

В октябре Саакашвили вернулся в Грузию после почти восьми лет отсутствия. Его практически сразу арестовали и упекли в тюрьму.

В тюремных письмах третий президент сообщил, что решил приехать на родину именно сейчас, потому что правящая партия "Грузинская мечта" "окончательно выбрала российский вектор".

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После нескольких лет заигрывания олигарха Иванишвили (экс-президент Грузии – 24 канал) с Западом произошло то, что невозможно было представить,

– написал политик.

"В Грузии зарегистрировали пропутинскую партию, которая открыла телеканал, правительство открыто нападает на Запад. Когда-то Грузия была №1 реформатором в мире, а сейчас Европейский банк реконструкции и развития опубликовал доклад об окончании реформ", – добавил Михеил Саакашвили.

Возвращение Саакашвили в Грузию

Утром 1 октября Михеил Саакашвили опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину и находится в Батуми.

Грузинская прокуратура сообщила, что третий президент прибыл в родную страну в ночь на 29 сентября. Политик спрятался в грузовике с молочной продукцией.

После заключения он объявил голодовку, а впоследствии, по словам оппозиции, его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.

Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.

Экс-президент Грузии 20 ноября прекратил голодовку из-за ухудшения самочувствия. Это произошло после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори.

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Против Саакашвили в Грузии открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.