Производитель Iris-T пообещал передать Украине больше таких систем ПВО: когда приедет первая из них

Производитель Iris-T Diehl Defence пообещал передать Украине еще одну такую систему ПВО в ближайшее время. Еще больше будут поставлены в течение года.

Руководитель оружейной компании Diehl Defence сейчас находится в Киеве вместе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком. Он анонсировал передачу системы Украине Iris-T "в ближайшие несколько недель".

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Скоро в Украину поставят новую Iris-T

Роберт Хабек отметил, что уже несколько систем Iris-T находятся в Украине. Следующая приедет через несколько недель.

Три наши системы уже находятся в Украине, и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая – всего через несколько недель,

– сказал он.

IRIS-T является самым современным зенитно-ракетным комплексом. В одной пусковой установке комплекса 8 ракет с вертикальным запуском. Также IRIS-T совместим с другими системами ПВО стран НАТО.

Напомним, ранее обозреватель немецкого издания Юлиан Рьопке написал, что якобы в Украине остались почти нулевые запасы ракет для систем Patriot и IRIS-T.

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что Киев самостоятельно не производит эти системы и боеприпасы к ним. Он попросил не поддаваться панике, заметив, что украинские партнеры знают, сколько у нас есть ракет и сколько нужно еще.

13 апреля стало известно, что Германия предоставит Украине дополнительный Patriot. Впоследствии в этот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что страна может предоставить дополнительную систему IRIS-T. "Работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T – это тоже сильная ПВО" – сказал тогда глава государства.

Он также добавил, что Германия может помочь нам с ракетами для уже имеющихся систем ПВО.