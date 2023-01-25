Производитель F-16 готов поставлять истребители в страны, которые передадут их Украине

Lockheed Martin, компания-производитель самолетов F-16, готова поставлять эти истребители странам, если они передадут свои борта Украине. Теперь расширяют производство.

Компания не принимает непосредственного участия в переговорах о возможной поставке Киеву военных самолетов. Об этом заявил главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон.

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Производство F-16 будут наращивать

Сент-Джон анонсировал, что компания собирается наращивать производство F-16 в Гринвилле, США. Он пояснил, что новые самолеты потребуются тем странам, которые захотят передать свои борта для Украины.

Американское правительство должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей, поэтому европейским странам потребуется политическая поддержка со стороны администрации президента США Джо Байдена. Официальные лица в ЕС заявили, что реэкспорт F-16 в Украину является одним из вариантов.

СМИ пишут, что некоторые системы вооружения Lockheed играют ключевую роль в поле боя в Украине, в частности, высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS, управляемая реактивная система залпового огня GMLRS, ракеты Javelin и система ПВО Patriot.

Получит ли Украина F-16