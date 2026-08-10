Производители Patriot опасаются, что украинские инженеры усовершенствуют и удешевят их ракеты, – СМИ

Американские производители систем Patriot могут опасаться не только утечки технологий, но и потенциальной конкуренции со стороны Украины в сфере производства ракет-перехватчиков. Они опасаются, что украинцы смогут усовершенствовать Patriot и впоследствии производить ракеты быстрее и дешевле.

Об этом пишет The Atlantic.

Почему могут опасаться Raytheon и Lockheed Martin?

Украина заинтересована в получении лицензии на производство ракет-перехватчиков для американских систем Patriot. Владимир Зеленский поднимал этот вопрос во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 июля.

Для Киева речь идет не только о долгосрочном создании собственного производства. Украинская сторона также просила Соединенные Штаты немедленно передать несколько сотен готовых ракет-перехватчиков, поскольку запасы таких боеприпасов в Украине ограничены.

Проблема стала особенно острой из-за интенсивности российских ракетных атак. "Пэтриот" остается одним из ключевых средств украинской противовоздушной обороны для перехвата баллистических ракет, однако для его работы требуется значительное количество дорогостоящих ракет-перехватчиков.

Американские запасы Patriot также значительно сократились из-за потребностей Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Центр стратегических и международных исследований оценивает, что за шесть месяцев США израсходовали около двух третей своих запасов Patriot в регионе.

Во время встречи 28 июля Зеленский просил Трампа о немедленной поставке нескольких сотен перехватчиков. Однако американский президент отказал, сославшись на ограниченные запасы США и приоритеты Вашингтона на Ближнем Востоке.

В то же время уже через два дня после встречи Трамп назвал Patriot "исключительным оружием" и заявил, что Соединенные Штаты должны быть осторожными в отношении того, кому выдают лицензии на производство этой системы.

А 8 августа Зеленский заявил, что Украина якобы достигла договоренности с Трампом о получении лицензии. В то же время на момент публикации материала Вашингтон официально не подтвердил окончательного решения о предоставлении такой лицензии.

Публично американские производители говорят прежде всего о рисках, связанных с защитой интеллектуальной собственности и передачей чувствительных военных технологий.

Однако The Atlantic со ссылкой на неназванного представителя Республиканской партии пишет о другой возможной причине беспокойства. По его словам, производители Patriot могут опасаться, что украинские специалисты смогут не просто освоить технологию, но и усовершенствовать ее.

Далее возникает еще более неудобный для американской оборонной промышленности сценарий: Украина потенциально могла бы наладить масштабное производство ракет быстрее и дешевле, чем это сегодня делают американские предприятия.

Почему Украина вообще может составить конкуренцию США?

Даже если США согласятся предоставить Украине соответствующую лицензию, это не будет означать, что уже завтра украинские предприятия начнут выпускать ракеты Patriot. Создание полноценного масштабного производства займет годы. Украине необходимо будет развернуть соответствующие производственные линии, наладить поставки компонентов, пройти необходимые процедуры и обеспечить контроль качества.

Именно поэтому Киев одновременно настаивает на двух направлениях: получении готовых ракет от партнеров сейчас и создании собственного производственного потенциала на перспективу.

Для Украины это принципиально важно, поскольку собственное производство могло бы уменьшить зависимость от ограниченных запасов партнеров и обеспечить более стабильное пополнение боекомплекта Patriot.

В перспективе Украина могла бы производить дополнительные ракеты не только для собственных нужд, но и для США или других партнеров. То есть потенциальное соглашение могло бы превратить Киев из преимущественно получателя американской военной помощи в производственного партнера.

Именно эта перспектива и может вызывать дополнительную озабоченность у американских производителей. Ведь если Украина сможет быстро адаптировать технологии к условиям войны и удешевить производство, это потенциально изменит баланс на рынке вооружений.

В то же время за последние годы украинский оборонно-промышленный комплекс существенно изменился. Полномасштабная война заставила Украину быстро наращивать собственное производство вооружений, а особенно – беспилотных систем.

Украина сейчас производит около 10 миллионов дронов в год, тогда как США – около 100 тысяч. При этом украинские военные и инженеры постоянно адаптируют вооружение к реальным условиям фронта, удешевляют компоненты и ищут способы противодействия российским средствам радиоэлектронной борьбы.

Отдельные украинские разработки уже демонстрируют подход, при котором коммерческие технологии и относительно недорогие компоненты интегрируются в военные системы. Например, украинские усовершенствования американских технологий, которые позволяли увеличить дальность и устойчивость беспилотников к российским помехам.

Именно этот опыт может стать одним из факторов, делающих Украину потенциально интересным партнером для американской оборонной промышленности – и в то же время потенциальным конкурентом в будущем.