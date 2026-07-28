Производят ATACMS, HIMARS, F-16 и прочее: Зеленский встретился с командой Lockheed Martin

Владимир Зеленский провел встречу с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin – одного из самых крупных производителей современного вооружения в мире. Стороны обсудили расширение сотрудничества, совместное производство вооружений и обмен военными технологиями.

Об этом сообщает Владимир Зеленский .

О чем договаривались Зеленский и Lockheed Martin?

Именно это предприятие производит ряд систем вооружения, играющих важную роль в защите Украины от российской агрессии, включая ракеты ATACMS, реактивные системы HIMARS, истребители F-16 и ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

По словам главы государства, сейчас сотрудничество между Украиной и американской компанией выходит на новый уровень. В ходе встречи стороны обсудили перспективы запуска совместного производства, а также углубление технологического партнерства между украинской и американской оборонной промышленностью.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова не только получать помощь, но и делиться собственным опытом, полученным во время полномасштабной войны, и современными технологическими решениями, которые могут быть полезны союзникам.

Украине есть, чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизнь. Говорили о наших общих возможностях относительно Patriot'ов и других систем. Наши команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности в защите жизней.

– подчеркнул Зеленский.

Одной из главных тем встречи стало расширение сотрудничества систем противовоздушной обороны Patriot, которые остаются критически важными для защиты украинских городов от российских ракетных атак.

Кроме того, стороны обсудили запуск совместного производства оборонной продукции, локализацию отдельных технологий и развитие производственных возможностей в Украине. По словам президента, украинские и американские специалисты уже работают над конкретными практическими решениями, которые должны ускорить реализацию договоренностей.

В Киеве ожидается, что углубление сотрудничества с одним из крупнейших мировых производителей вооружения позволит укрепить украинский оборонно-промышленный комплекс, увеличить производство современного вооружения и усилить возможности государства по защите населения от российских воздушных атак.

Напомним, недавно Lockheed Martin представила новый многоразовый зенитный беспилотник Morfius X-Rotor , вместо ракет использующий высокоэнергетическое микроволновое излучение для поражения вражеских дронов. По плану разработчиков, один аппарат сумеет нейтрализовать до 50 беспилотников за один вылет.