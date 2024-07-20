Информация о производстве не разглашается: каковы перспективы украинских баллистических ракет

В ночь на 20 июля был атакован дронами аэродром Миллерово в Ростовской области. Это не первый обстрел его – в начале войны Украина нанесла по этой авиабазе удар баллистической ракетой "Точка-У".

Однако эти ракеты – не единственные баллистические в арсенале Украины. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что сегодня очень важно инвестировать силы и средства в создание современных систем большего радиуса действий.

Читайте также Украина способна достичь любого уголка Крыма и серьезно нацелилась на полуостров, – NYT

Над проектом работают

На сегодняшний день комплексы "Точка-У" являются устаревшими, несмотря на то, что они прошли несколько уровней модернизации. Россия постоянно искала места производства и ремонта этих комплексов с целью ликвидации.

Однако уже пришло время сосредоточить усилия на изготовлении украинского многофункционального оперативно-тактического комплекса "Сапсан".

Он уже был заказан Вооруженными Силами Украины на 2022 год и его производство было в планах. Ракета, используемая на "Сапсане", имеет дальность полета до 500 километров (ракета "Точка-У" – на 120 километров – 24 Канал). К тому же она более современная и сложная для перехвата.

Надеюсь, мы увидим эти ракеты. На сегодня вся информация о судьбе именно этого компонента ракетной программы не разглашается. Только известно, что над этим проектом работают,

– подчеркнул он.

В производство "Сапсана" нужно инвестировать, чтобы производить хотя бы определенное количество этих комплексов.

Это была хорошая демонстрация западным партнерам и России возможностей Украины. Наши союзники могли бы взаимодействовать с Украиной в совместном производстве этого оружия. В конце концов Киев мог бы производить эти ракеты даже на нужды ЕС,

– пояснил Александр Мусиенко.

Напомним, что Украина уже имеет успешный кейс по производству собственного современного оружия. Например, противокорабельной ракеты "Нептун", которая была усовершенствована и модернизирована. В новой версии, по его словам, была увеличена дальность полета. Сегодня "Нептун" успешно применяется не только по надводным целям, но и по неподвижным объектам врага, в частности аэродромам.