Украина является лидером по производству беспилотных систем: какое еще оружие изготавливаем

В Украине сейчас появляется все больше собственного оружия. При этом как государственное, так и частное производство набрало серьезные обороты.

Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. Украинские предприятия могут производить значительно больше продукции, но требуется финансирование, о чем ведутся постоянные переговоры с партнерами.

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Украина увеличила масштабы изготовления оружия

Мы можем производить гораздо больше, но, к сожалению, не можем сейчас это профинансировать. Поэтому мы просим партнеров вкладывать средства в наше производство. И если говорить о номенклатуре, то это приоритетные виды вооружения, в частности снаряды 155 калибра, то есть стандарт НАТО,

– отметил политик.

По словам Чернева, сейчас в нашей стране изготавливается бронетехника, дроны, РЭБ, а также начала работать и ракетная программа. При этом, важно, что Украина является лидером по производству беспилотных систем.

По его словам, уже есть инвестиции в определенные программы, а некоторые компании пришли в Украину и разместили здесь мощности.

"Есть совместные предприятия по производству различных видов вооружения. Они не хотят ждать окончания боевых действий, а приходят уже сегодня. Открытие таких предприятий в Украине – это не только о вооружении, но и об экономике нашего государства. При этом мы стараемся минимизировать риски, защитив производства системами ПВО и размещая их там, где они не должны понести ущерб", – сказал народный депутат.

По его словам, на фронте фактически продолжается гонка вооружений с Россией.