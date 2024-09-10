В Пентагоне сказали, сколько ракет к HIMARS, Patriot, а также артснарядов производят США, – СМИ

В Министерстве обороны США раскрыли, какое количество боеприпасов изготавливают в стране после того, как в оборонно-промышленный комплекс дополнительно влили средства. Речь идет о сумме в 5,3 миллиарда долларов.

Журналисты Defense Express отметили, что данные о количестве изготовленного оружия приведены в отчете, посвященный очередной встрече контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн".

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Какое количество боеприпасов сейчас изготавливают США

Министерство обороны США обнародовало новые данные, которые свидетельствуют о значительном увеличении производства различных военных боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, ракетные системы и ракеты класса "воздух – воздух". В отчете приводятся данные о производстве различных товаров, от артиллерийских снарядов и зарядов до ракет GMLRS и HIMARS, а также систем PAC-3 MSE, противотанковых управляемых ракет Javelin и ракеты AIM-9X, которая служит основной ракетой класса "воздух – воздух" малой дальности, используемой в NASAMS и боевых самолетах.

Согласно отчету, Соединенные Штаты сейчас производят 40 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов ежемесячно. Это на 178% больше по сравнению с 2022 годом, когда производство составляло лишь 14 400 снарядов в месяц. Однако производство снарядных зарядов, необходимых для стрельбы этими артиллерийскими снарядами, остается значительно ниже - 18 000 в месяц, что на 24% больше, чем в предыдущем году, когда этот показатель составлял 14 500 снарядов.

В то же время журналисты напомнили, что начальник логистики Сухопутных войск вооруженных сил США Даг Буш объявил, что производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в Соединенных Штатах, как ожидается, достигнет 80 000 единиц в месяц до этой осени.

Кроме того, по состоянию на лето 2024 года производство ракет GMLRS для системы HIMARS достигло ежемесячного показателя в 1 167 единиц. Эта цифра является значительным увеличением на 40% по сравнению с ежемесячным производством 833 ракет в 2022 году. Однако в феврале компания Lockheed Martin сообщила, что планирует достичь годового уровня производства 14 000 ракет до 2025 года, что означает среднемесячное производство примерно 1 167 ракет.

В Пентагоне также сообщили о значительном увеличении производства ракет, показав, что ежемесячный выпуск зенитных ракет Patriot, способных перехватывать баллистические цели, удвоился до 42 ракет. Эта цифра совпадает с объемами производства, ранее обнародованными компанией Lockheed Martin.

Кроме того, производство ракет Javelin выросло на 14%, увеличившись со 175 до 200 единиц в месяц. Однако производители оружия ранее заявляли о годовом плане производства на уровне 2 400 ракет, что означает выпуск 220 ракет в месяц – на 20 единиц больше, чем текущие цифры, о которых сообщает Пентагон. Кроме того, производство ракет AIM-9X выросло на 18% - со 116 до 137 единиц в месяц. Следует отметить, что компания Raytheon, производитель AIM-9X, не предоставила конкретных данных по объемам производства.

Эти разногласия подчеркивают расхождения между данными, обнародованными Министерством обороны США, и цифрами, ранее озвученными как американскими чиновниками, так и производителями оружия.

Как партнеры увеличили объемы производства снарядов

Кроме того, Пентагон обнародовал ключевые детали относительно усилий НАТО и стран-партнеров по производству боеприпасов. В частности, Франция и Швеция планируют значительно усилить свою военную способность, удвоив свои мощности по производству снарядов и взрывчатых веществ до 2025 года. Они также намерены удвоить производство осколочно-фугасных зарядов в 2026 году и стремятся увеличить производство пороха в десять раз. Однако начальные цифры производства не разглашаются, и важно отметить, что производство пороха во Франции было сокращено в 2007 году и только сейчас восстанавливается.

Появилась также дополнительная информация о Германии, Испании, Венгрии, Южной Африки и Австралии, которые намерены нарастить производство до 700 000 артиллерийских снарядов и 10 000 тонн пороха в год до 2025 года. В то же время Германия, Румыния и Испания сотрудничают над производством до 1 000 ракет GEM-T для ракетной системы Patriot.

В отчете также упомянуты обязательства других стран инвестировать в производство боеприпасов, в основном в рамках европейской программы ASAP. Ожидается, что эта инициатива увеличит мощности по производству артиллерийских боеприпасов и ракет до 2 миллионов единиц в год до 2025 года.