Об этом Столтенберг заявил по результатам заседания министров обороны, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Страны увеличивают производство снарядов

По словам Столтенберга, сейчас есть результаты усилий союзников по НАТО, которые договорились об увеличении совместных закупок. Столтенберг привел пример США, которые до начала полномасштбаного вторжения производили примерно 14 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров в месяц.

Сейчас – это 28 000 в месяц, а к концу следующего года планируется достичь 100 000 в месяц. И мы наблюдали подобный рост производства боеприпасов для тяжелой артиллерии по всей Европе,

– сказал Столтенберг.

Он отметил, что сейчас инвестиции направлены в сферу обороны и происходит строительство новых заводов. Это касается не только снарядов, но и изготовления новых систем ПВО.

Обратите внимание! Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс готов и в дальнейшем ежегодно вкладывать 40 миллиардов евро в военную поддержку Украины.

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