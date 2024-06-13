Про це Столтенберг заявив за результатами засідання міністрів оборони, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Країни збільшують виробництво снарядів

За словами Столтенберга, наразі є результати зусиль союзників по НАТО, які домовилися про збільшення спільних закупівель. Столтенберг навів приклад США, які до початку повномасштбаного вторгнення виробляли приблизно 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів на місяць.

Зараз – це 28 000 на місяць, а до кінця наступного року планується досягти 100 000 на місяць. І ми спостерігали подібне зростання виробництва боєприпасів для важкої артилерії по всій Європі,

– сказав Столтенберг.

Він зазначив, що наразі інвестиції спрямовані в сферу оборони та відбувається будівництво нових заводів. Це стосується не лише снарядів, а й виготовлення нових систем ППО.

Зверніть увагу! Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс готовий і надалі щороку вкладати 40 мільярдів євро у військову підтримку України.

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