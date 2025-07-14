Украинские хакеры парализовали производителя дронов, связанного с вице-премьером РФ Хуснуллиным

Украинские хакеры из группировок Украинский киберальянс и BO Team заявили о взломе российской группы компаний "Гаскар". Ее связывают с действующим вице-премьер-министром России Маратом Хуснуллиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

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Что известно о хакерской атаке на производителя дронов в РФ?

Аналитики напомнили, что с 29 января 2020 года Марат Хуснуллин был также назначен так называемым "куратором" по временно оккупированному Крыму и Севастополю, вместо Дмитрия Козака.

В InformNapalm напомнили, что предприятия группы компаний "Гаскар" уже были причастны к ряду громких скандалов, связанных с застройками в Москве. Среди них – реконструкция арены "Лужники", запуск приложения "Социальный мониторинг" и другие проекты, на которые из госбюджета России выделялись миллиарды рублей. В последнее время компания "Гаскар-Интеграция" также присоединилась к производству беспилотников для нужд российской армии.



Скриншот с камеры наблюдения на предприятии производства дронов / Фото InformNapalm

Как ранее сообщали российские "Z-военные", один из таких БПЛА – "Сибирячок" – фактически был собран из дешевых китайских компонентов сомнительного качества. Его реальная стоимость составляет несколько сотен тысяч рублей, тогда как Министерство обороны России закупало его за более чем 2,5 миллиона рублей, что указывает на типичную для российских чиновников схему "распила" бюджетных средств.



Скриншот из сообщения о кибератаке на серверы / Фото InformNapalm

В результате кибератаки украинских хакеров работа предприятия была полностью парализована. Доразведка показала, что работников срочно перевели на дистанционку, ведь производство фактически остановилось. И хотя в дальнейшем его могут восстановить, в ближайшей перспективе Россия потеряет часть производства дронов – не говоря уже о значительных финансовых убытках.



Пример чертежей из архива документации производства дронов / Фото InformNapalm

Самое важное – украинским хакерам удалось похитить всю конструкторскую, техническую и финансовую документацию компании и передать ее Силам обороны Украины. Эти материалы могут существенно усилить способность украинских военных эффективнее уничтожать российские беспилотники на фронте.

Справочно! Украинский киберальянс – это всемирно известная хакерская группировка, которая с 2016 года объединила несколько успешных хакерских групп для проведения совместных наступательных киберопераций против России. Украинский киберальянс неоднократно взламывал серверы документооборота департамента Министерства обороны Российской Федерации и выкладывал документацию обеспечения российского государственного оборонного заказа.