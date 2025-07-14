Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.

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Що відомо про хакерську атаку на виробника дронів у РФ?

Аналітики нагадали, що з 29 січня 2020 року Марат Хуснуллін був також призначений так званим "куратором" по тимчасово окупованому Криму і Севастополю, замість Дмитра Козака.

В InformNapalm нагадали, що підприємства групи компаній "Гаскар" вже були причетні до низки гучних скандалів, пов’язаних із забудовами в Москві. Серед них – реконструкція арени "Лужники", запуск застосунку "Соціальний моніторинг" та інші проєкти, на які з держбюджету Росії виділялися мільярди рублів. Останнім часом компанія "Гаскар-Інтеграція" також долучилася до виробництва безпілотників для потреб російської армії.



Скриншот з камери спостереження на підприємстві виробництва дронів / Фото InformNapalm

Як раніше повідомляли російські "Z-військкори", один із таких БпЛА – "Сибірячок" – фактично був зібраний з дешевих китайських компонентів сумнівної якості. Його реальна вартість становить кілька сотень тисяч рублів, тоді як Міністерство оборони Росії закуповувало його за понад 2,5 мільйона рублів, що вказує на типову для російських чиновників схему "розпилу" бюджетних коштів.



Скриншот з повідомлення про кібератаку на сервери / Фото InformNapalm

Унаслідок кібератаки українських хакерів роботу підприємства було повністю паралізовано. Дорозвідка показала, що працівників терміново перевели на дистанційку, адже виробництво фактично зупинилося. І хоча надалі його можуть відновити, у найближчій перспективі Росія втратить частину виробництва дронів – не кажучи вже про значні фінансові збитки.



Приклад креслень з архіву документації виробництва дронів / Фото InformNapalm

Найважливіше – українським хакерам вдалося викрасти всю конструкторську, технічну та фінансову документацію компанії й передати її Силам оборони України. Ці матеріали можуть суттєво посилити здатність українських військових ефективніше знищувати російські безпілотники на фронті.

Довідково! Український кіберальянс – це всесвітньо відоме хакерське угруповання, що з 2016 року об’єднало декілька успішних хакерських груп для проведення спільних наступальних кібероперацій проти Росії. Український кіберальянс неодноразово зламував сервери документообігу департаменту Міністерства оборони Російської Федерації та викладав документацію забезпечення російського державного оборонного замовлення.