Миллион дронов в Украине: Шмыгаль сказал, смогут ли выпустить такое количество в 2024 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о планах по выпуску 1 миллиона дронов в Украине. По мнению главы правительства, такое количество летательных аппаратов является реалистичной задачей для Украины.

Кроме того, Шмыгаль заметил, что в 2023 году украинские компании изготовили, а государство закупило больше беспилотников, чем в 2022. Эта цифра, по данным премьера, была больше в 100 раз.

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Шмыгаль рассказал, кто произведет 1 миллион дронов для Украины

Премьер-министр подчеркнул, что в реализации проекта по выработке 1 миллиона дронов власть делает ставку не только на государственные проекты, но и на частные компании. По его словам, "в фокусе – дроны и другие военные инновации".

Ключевая задача – активизировать производство беспилотников, боеприпасов, другого современного оружия и насытить им Силы обороны. Президент Владимир Зеленский поставил четкую цель – выпустить в этом году миллион дронов для фронта. Учитывая ту базу и потенциал, который есть сегодня, – это очень реалистичная задача,

– объяснил глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что когда четыре из пяти компаний в оборонном секторе – это частный бизнес, то это дает эффективность, инновации, скорость. А сейчас в Украине почти 200 компаний выпускают дроны, а в 2022 году таких было только семь.

Кроме того, премьер отметил, что украинское правительство много внимания уделяет разработкам систем радиоэлектронной борьбы, а также работает над проектами автоматических турелей и разминировщиков.

Умеров встретился с производителями дронов

Министр обороны Рустем Умеров на своей фейсбук-странице также рассказал, что вместе с главой Минцифры Михаилом Федоровым и командами министерств встретились с более 120 производителями БПЛА.

"Делаем все, чтобы технологические инновации быстрее попадали на фронт – спасали жизни наших воинов и уничтожали врагов. Государство есть и будет партнером каждого, кто делает наше войско сильнее!" – отметил министр.

Умеров также заверил, что дронов будет больше. Ведь в этом году в планах Агентства оборонных закупок МО долгосрочные контракты на сотни тысяч БПЛА, чтобы производители могли планировать масштабирование производств.

Федоров рассказал о производстве летательных аппаратов

Прокомментировал встречу с компаниями, производящими БПЛА и Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале. Он отметил, что в 2022 году Украина фактически создала с нуля рынок дронов.

Сейчас в нем (рынке дронов – 24 Канал) сотни компаний. Это результат последовательной политики и открытия рынка. Открытый рынок меняет правила игры, и это наша сознательная позиция, чтобы дать возможности войти на него всем, а затем создать конкуренцию. На это и была ставка,

– объяснил Федоров.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что было кодифицировано 67 моделей дронов, 58 из которых получили государственные контракты. По словам Федорова, этот всплеск производства беспилотников стал возможным благодаря усилиям более 200 украинских компаний, которые работают на рынке, предлагая широкий спектр БПЛА и связанных с ними услуг и продуктов.

"Мы, со своей стороны, и дальше меняем полисы, адаптируем законы и работаем над облегченным контрактированием. Из ключевого – сейчас нам надо стандартизировать требования и тактико-технические характеристики для дронов. Также для производителей важно понимать прогнозирование контрактов и потребностей Генштаба – работаем и над этим", – отметил Федоров.

Федоров также определил ключевые технологии БПЛА, которые являются жизненно важными для развития программы украинского "Ланцета". Эти технологии включают искусственный интеллект для автоматического захвата целей, управляемые боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы для наведения на цель и нанесения ударов, а также решения для борьбы с беспилотниками.

В своем заявлении Федоров подчеркнул, что эти задачи были определены Вооруженными силами как приоритеты, и призвал производителей сосредоточиться на их развитии. Он также подчеркнул, что продолжается работа над созданием роботизированных платформ, боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы, а новые подразделения еженедельно кодифицируются для приведения в соответствие со стандартами НАТО.

Кроме того, Федоров вспомнил о создании в прошлом году кластера Brave1, целью которого является поддержка производителей военной техники путем предоставления грантов, помощи в получении разрешений на эксплуатацию и кодификации. Он сообщил о планах увеличить размер гранта до 200 000 долларов США, чтобы изобретатели могли создавать высококачественные прототипы.