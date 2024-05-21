Наземные дроны уже в производстве, надо ускорить их поставки на фронт, – Александр "Тихоход"

Украинские предприятия активно запускают серийное производство наземных дронов. Массовое применение на фронте этих роботизированных платформ с разным функционалом может вывести "войну дронов" на качественно новый уровень и сохранить жизнь нашим воинам.

Об этом рассказал в интервью военному эксперту Валентину Бадраку автор проекта "Очи" Александр "Тихоход" Дмитриев.

Смотрите также "Летающий кирпич" с бомбой: россияне не могут остановить украинские беспилотники, – BI

"Огромное количество талантливейших людей уже подключилось для развития этих платформ. Много кто уже имеет серийное производство и развивают серийное производство. Думаю, их будет чем дальше, тем больше", – сказал Александр "Тихоход".

По словам Александра Дмитриева, в Украине и в мире есть много разработок таких наземных дронов, однако стоит вопрос адаптации этих дронов к условиям войны.

Радиоуправляемые наземные платформы – это не новость. Вопрос в том, что не все они военные. То есть возникают вопросы об их устойчивости к тем условиям, в которых они используются. Насчет почвы, насчет проходимости. И главное позиционирование – связь. Потому что если для воздушных дронов ошибка в метр – два не критическая, то на земле ошибка в сантиметры может закончить жизненный цикл этой платформы, потому что она или где-то упадет, или застрянет,

– рассказал эксперт.

Почему производство военных наземных дронов важно для Украины

Украине нужно развивать производство именно военных наземных дронов, уверен "Тихоход".

"Важно, чтобы дроны, любые беспилотные системы прогнозировались в их применении. Чтобы они отвечали своим тактико-техническим характеристикам и работали стабильно. Если этот дрон должен проехать 20 километров, то он должен проехать 20 километров, может, даже больше, но не меньше ни в коем случае. А если использовать гражданские средства для войны, их прогнозируемость значительно меньше. Потому что мы не можем быть уверены, что их качество отвечает условиям, в которых они будут использоваться. Кроме того, чтобы какое-то подразделение могло их использовать, нужно, чтобы была уже серия. Не один, не два в месяц. А чтобы у производителя хватало мощностей восстанавливать потери и восполнять парк наземных дронов", – объяснил Александр Дмитриев.

Он отметил, что наземные дроны позволяют обезопасить и сохранить жизнь украинских военных.

Я считаю, нужно сохранять в первую очередь человеческие жизни и применять максимум всего, что может быть, в том числе беспилотные системы, для того, чтобы уменьшить риски для жизней и сохранить их. Чтобы действительно воевали машины, а не люди,

– подчеркнул "Тихоход".

В настоящее время стоит задача ускорить процесс внедрения технологий и производства наземных дронов.

"На сегодняшний день уже есть профильные подразделения, которые занимаются такими беспилотными системами. И есть указ Президента о подаче предложений по созданию Сил беспилотных систем как отдельного рода войск. То есть развитие в этом направлении идет. Но очень хотелось бы побыстрее, намного быстрее. Потому что стоит вопрос и финансирования разработок, и закупки этих разработок, и изучения опыта внедрения – много составляющих. Многие занимаются этим направлением в положительном ключе и как-то пытаются все это ускорить, но хотелось бы еще скорее", – подчеркнул "Тихоход".