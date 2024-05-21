Про це розповів в інтерв'ю військовому експерту Валентину Бадраку автор проєкту "Очі" Олександр "Тихоход" Дмітрієв.

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"Величезна кількість найталановитіших людей вже підключилися для розвитку цих платформ. Багато хто вже має серійне виробництво і розвиває серійне виробництво. Думаю, їх буде чим далі, тим більше", – сказав Олександр "Тихоход".

За словами Олександра Дмітрієва, в Україні та у світі є багато розробок таких наземних дронів, проте стоїть питання адаптації цих дронів до умов війни.

Радіокеровані наземні платформи – це не новина. Питання в тому, що не всі вони військові. Тобто виникають питання щодо їхньої стійкості до тих умов, в яких вони використовується. Щодо ґрунтів, щодо прохідності. І головне позиціонування – зв'язок. Тому що якщо для повітряних дронів помилка метр – два не критична, то на землі помилка в сантиметри може закінчити життєвий цикл цієї платформи, бо вона або десь впаде, або застрягне,

– розповів експерт.

Чому виробництво військових наземних дронів важливе для України

Україні потрібно розвивати виробництво саме військових наземних дронів, впевнений "Тихоход".

"Важливо, щоб дрони, будь-які безпілотні системи були прогнозовані в їх застосуванні. Щоб вони відповідали своїм тактико-технічним характеристикам і працювали стабільно. Якщо цей дрон має проїхати 20 кілометрів, то він має проїхати 20 кілометрів, можливо, навіть більше, але не менше ні в якому разі. А якщо використовувати цивільні засоби для війни, їхня прогнозованість значно менша. Тому що ми не можемо бути впевнені, що їхня якість відповідає тим умовам, в яких вони будуть використовуватись. Крім того, щоб якийсь підрозділ міг їх використовувати, треба, щоб була вже серія. Не один, не два на місяць. А щоб у виробника вистачало потужностей відновлювати втрати та поповнювати парк наземних дронів", – пояснив Олександр Дмітрієв.

Він зазначив, що наземні дрони дозволяють убезпечити та зберегти життя українських військових.

Я вважаю, треба зберігати в першу чергу людські життя і застосовувати максимум всього, що може бути, в тому числі безпілотні системи, для того, щоб зменшити ризики для життя і зберегти їх. Щоб воювали дійсно машини, а не люди,

– наголосив "Тихоход".

Наразі стоїть завдання пришвидшити процес впровадження технологій та виробництва наземних дронів.

"На сьогодні вже є профільні підрозділи, які займаються такими безпілотними системами. І є указ Президента про надання пропозицій щодо створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. Тобто розвиток в цьому напрямку іде. Але дуже хотілося б пошвидше, набагато швидше. Бо стоїть питання і фінансування розробок, і закупівлі цих розробок, і вивчення досвіду впровадження – багато складових. Багато хто займається цим напрямком в позитивному ключі і якось намагається це все прискорити, але хотілось б ще швидше", – наголосив "Тихоход".