"Данные засекречены": деталями производства 20–30% украинского вооружения владеет только Минобороны

Данные о производстве некоторого вооружения в Украине засекречены – их видит только Минобороны. В частности, речь идет о разработках Defence Tech рынка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью директора Технологических сил Екатерины Михалко изданию NV. Defence Tech занимается инновационными технологиями.

Смотрите также Украина за квартал может приблизиться к массовому использованию дронов на оптоволокне, – военный

Какую долю оружия может производить Defence Tech рынок

Прежде всего не афишируют, какую долю дронов производит Defence Tech рынок Украины.

Эти данные видит только Министерство обороны. То есть, они являются засекреченными,

– отметила Екатерина Михалко.

По ее мнению, речь идет о примерно 20 – 30% рынка оборонно-промышленного комплекса Украины.

Она также рассказала, что на Defence Tech рынке Украины сейчас меньше всего разработок по ПВО и ракетных программ.

"Необходимо либерализовать рынок взрывчатки. Чтобы частный сектор мог выпускать, например, мины или боеприпасы. Больше всего имеем производителей дронов... Такой интенсивности войны в 21 веке раньше не было. И украинцы были вынуждены так быстро разрабатывать и строить беспилотники – и летающие, и наземные, и морские", – добавила директор Технологических сил.

Она отметила, что сейчас важно автоматизировать линию фронта, чтобы, где это возможно, забирать военных с линии соприкосновения. Именно с этим помогают дроны.