Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю директорки Технологічних сил Катерини Михалко виданню NV. Defence Tech займається інноваційними технологіями.

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Яку частку зброї може виробляти Defence Tech ринок

Насамперед не афішують, яку частку дронів виробляє Defence Tech ринок України.

Ці дані бачить лише Міністерство оборони. Тобто, вони є засекреченими,

– наголосила Катерина Михалко.

На її думку, йдеться про приблизно 20 – 30% ринку оборонно-промислового комплексу України.

Вона також розповіла, що на Defence Tech ринку України нині найменше розробок щодо ППО та ракетних програм.

"Необхідно лібералізувати ринок вибухівки. Аби приватний сектор міг випускати, наприклад, міни чи боєприпаси. Найбільше маємо виробників дронів… Такої інтенсивності війни у 21 столітті раніше не було. І українці були вимушені так швидко розробляти та будувати безпілотники – і літаючі, і наземні, і морські", – додала директорка Технологічних сил.

Вона зауважила, що наразі важливо автоматизувати лінію фронту, щоб, де це можливо, забирати військових з лінії зіткнення. Саме з цим допомагають дрони.